Alertan por casos de rickettsiosis

Confirman seis casos en la entidad de esta enfermedad provocada por las garrapatas la cual avanza rápidamente y si no se trata a tiempo puede ser mortal

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Mientras la atención pública se concentra en padecimientos como dengue e influenza, en Tamaulipas comienzan a aparecer enfermedades menos visibles, pero altamente peligrosas.

Tal es el caso de la rickettsiosis, que ya registra 6 casos confirmados en el estado durante 2026.

Los contagios se distribuyen en distintos municipios. Altamira concentra 3 casos, seguido de Reynosa con 2 y Matamoros con 1, lo que evidencia que no se trata de un problema aislado, sino de una enfermedad con presencia en varias regiones.

La rickettsiosis es transmitida por la picadura de garrapatas infectadas y puede avanzar rápidamente si no se detecta a tiempo.

Sus síntomas iniciales suelen confundirse con otras enfermedades, lo que retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de complicaciones graves.

Especialistas advierten que esta enfermedad tiene una tasa de letalidad considerable si no se trata en fases tempranas, por lo que su detección oportuna resulta clave.

El problema está vinculado a factores como la presencia de animales infestados, falta de control sanitario en mascotas y condiciones de higiene deficientes en algunas zonas.

Aunque el número de casos es menor en comparación con otras enfermedades, su peligrosidad la coloca como un foco de atención emergente para las autoridades de salud.

Además de la rickettsiosis, el boletín epidemiológico también confirma la presencia de otras enfermedades transmitidas por vector en el estado, lo que refuerza la necesidad de vigilancia constante.

Las autoridades recomiendan revisar a las mascotas, evitar el contacto con garrapatas y mantener limpios los espacios domésticos para reducir el riesgo de contagio.