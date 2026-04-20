Arranque lento del modelo de salud universal en Tamaulipas, cobertura total se aplaza hasta 2027

La Secretaría de Salud reconoció que el nuevo modelo de salud universal, en Tamaulipas operará por etapas, con registro de usuarios durante 2026

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La implementación del nuevo Servicio Universal de Salud en Tamaulipas avanza con retrasos y sin cobertura plena en el corto plazo. La secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, admitió que, aunque el modelo entró en vigor el pasado 17 de abril, su operación total se alcanzará de manera gradual y hasta 2027.

La funcionaria explicó que la primera etapa se centrará en la credencialización y el registro de usuarios, un proceso necesario para integrar el padrón de beneficiarios, pero que limitará el acceso inmediato a servicios integrales.

“Este es un proceso que obviamente va a tomar tiempo… ya entró en vigor, pero va a ser un proceso un tanto lento”, reconoció.

Durante lo que resta de 2026, el objetivo principal será captar datos de las personas que se incorporen al sistema, mientras que la ampliación de servicios médicos quedará para una fase posterior.

Según detalló, será hasta enero de 2027 cuando se integren atenciones prioritarias como urgencias, servicios para embarazadas, adultos mayores y pacientes con padecimientos cardiovasculares. Más adelante, en el segundo semestre de ese mismo año, se prevé incluir estudios especializados como laboratorios, servicios de gabinete y resonancias.

Este calendario implica que, pese a su arranque formal, el nuevo modelo aún no garantiza atención completa para la población.

En paralelo, el programa IMSS Bienestar asumirá funciones clave en la operación hospitalaria, particularmente en la asignación de personal dentro de hospitales e instituciones médicas, lo que refuerza su papel en la reorganización del sistema estatal de salud.

“Es el que se encarga de dar nombramientos en cada una de las instituciones; es el directamente responsable de esto”, indicó la secretaria al referirse al coordinador estatal del programa.

Con ello, parte de la operación administrativa y funcional recaerá en esa estructura, mientras la Secretaría de Salud mantendrá la conducción general del proceso.

Aunque Hernández Campos reiteró que la meta es garantizar acceso universal a servicios médicos gratuitos, reconoció que ese objetivo aún está lejos de concretarse en su totalidad.

A la par de la implementación, la dependencia enfrenta problemas internos. Trabajadores sindicalizados denunciaron adeudos correspondientes a enero, febrero y marzo, lo que derivó en el anuncio de una protesta laboral.

La secretaria aseguró que se alcanzó un acuerdo con el sindicato y que los pagos pendientes se cubrirán en el transcurso de la semana, aunque no precisó montos. Atribuyó los retrasos a trámites administrativos rezagados desde inicios del año.