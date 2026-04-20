Captan pez remo en costas de Japón previo a sismo 7.7

Más de 170 mil residentes fueron evacuados ante el movimiento sísmico en el país asiático

Alrededor de las 16:53 horas (tiempo local) de este lunes 20 de abril un terremoto de magnitud 7.7 con epicentro a 121 km al Este de Yamada, en el Océano Pacífico, se registró en la costa de Sanriku al norte de Japón, lo que provocó un posterior tsunami de alrededor de de 80 centímetros de altura en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, que dejo algunos daños materiales a su paso.

Tras la difusión de la noticia, un video del avistamiento de dos ejemplares de pez remo captado en las costas de Fukui durante el mes de febrero de 2026 se volvió viral en las redes sociales, siendo directamente asociado con la reciente catástrofe que azotó al país nipón.

Y es que si bien no existen pruebas científicas de que los peces remo puedan predecir desastres naturales, estos ejemplares han sido apodados como “Pez del Juicio Final” debido a que según las creencias populares solamente suben a la superficie cuando detectan el peligro, pues han sido vistos en diversas ocasiones justo antes de que sucedan sismos en algunos países, siendo uno de los casos más impresionantes cuando varios fueron captados poco antes del trágico terremoto y tsunami del 2011 que azotó a Japón.

🚨 JAPÓN 🇯🇵‼️ | AVISTADOS DOS PECES REMO EN LAS COSTAS DE JAPON ¿PROXIMO TERREMOTO? Frente a las costas de Fukui han sido grabados estos dos peces remo, también conocidos como el Pez del Juicio Final, fueron vistos nadando juntos en este puerto japonés. pic.twitter.com/rZJb7Tvdpz — XAlertNow (@xalertnow) February 14, 2026

Más de 170 mil residentes fueron evacuados tras terremoto y tsunami en Japón

Ante la emergencia por el terremoto y posterior tsunami en Japón más de 170 mil residentes tuvieron que ser evacuados de sus hogares, tarea que se vio complicada en algunos puntos debido a que el servicio de trenes se vio afectado por cortes de energía derivados del sismo.

Afortunadamente no se registraron víctimas mortales tras el reporte preliminar, sin embargo, algunos medios locales destacaron la presencia de al menos un herido, mientras que agencias internacionales indicaron que por lo menos 30 personas terminaron con lesiones leves resultado de las evacuaciones y la caída de algunos objetos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO