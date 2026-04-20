Del hospital al matrimonio; una historia de amor y vocación

Así es la historia del médico Marco Antonio Saldaña Juárez, originario de El Mante, y la enfermera Claudia Patricia Alfaro Núñez, originaria de Ciudad Victoria, quienes se conocieron mientras desempeñaban su labor en el Hospital General de Ciudad Victoria

Por Jesús Berlanga

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Lo que comenzó como un encuentro profesional en un hospital, terminó por convertirse en una historia de vida marcada por el amor, la vocación y el compromiso. Así es la historia del médico Marco Antonio Saldaña Juárez, originario de El Mante, y la enfermera Claudia Patricia Alfaro Núñez, originaria de Ciudad Victoria, quienes se conocieron mientras desempeñaban su labor en el Hospital General de Ciudad Victoria.

Hace más de tres décadas, Claudia ya formaba parte del personal del hospital cuando Marco Antonio llegó a esta ciudad para especializarse. Entre pasillos, guardias y largas jornadas de trabajo, surgió una relación que con el tiempo trascendió lo laboral.

La pareja decidió formalizar su relación mediante el matrimonio civil, iniciando juntos una nueva etapa. Una vez concluida su especialidad, el médico fue asignado a trabajar en el municipio de San Fernando, por lo que ambos decidieron mudarse a dicha ciudad para continuar su vida en común.

Desde entonces, han compartido no solo su vida personal, sino también su vocación, trabajando hombro a hombro tanto en instituciones de salud como en su consultorio particular.

Su historia no solo habla de amor, sino también de constancia y entrega al servicio de los demás. A lo largo de los años, han formado un hogar sólido y una familia con dos hijas, una de ellas siguiendo sus pasos dentro del sector salud.

Hoy, su trayectoria es ejemplo de cómo el compromiso profesional puede ir de la mano con una vida personal plena, consolidando una historia que nació en un hospital y se fortaleció con el paso del tiempo.

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Además del matrimonio, y cientos empleados del Sector Salud que recibieron su reconocimiento y medalla, destaca Ma Del Rosario Toscano Ruiz de 66 años de edad, quien ingresó a laborar al Hospital General de esta ciudad un 4 de Mayo de 1985.

Empezó como enfermera en el área de neonato, y tiempo después se especializó en enfermería pediátrica.

Actualmente cuenta con 66 años de edad y sigue desempo su labor como el primer día.