En Tampico, sí hay liguilla

La Jaiba Brava logró el objetivo para meterse a la fiesta grande del Clausura 2026 de la Liga de Expansión; enfrentará al Atlético La Paz en cuartos de final

Por. Manuel Hernández

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La tarde noche en el Estadio Tamaulipas terminó con un grito contenido que finalmente explotó en júbilo. La Jaiba Brava cumplió con su misión y, en un partido cerrado y de alta tensión, derrotó 1-0 al Atlético Morelia para asegurar su lugar en la liguilla del Clausura 2026 de la Liga de Expansión.

El conjunto celeste sabía que no había margen de error. Con la obligación de ganar para mantenerse con vida, salió desde los primeros minutos a imponer condiciones, empujado por su gente que no dejó de alentar ni un solo instante.

Durante la primera mitad, Tampico Madero intentó abrir el marcador con insistencia. Jugadores como Escoboza, Razo y Magaña generaron aproximaciones constantes, pero la falta de claridad en el último toque evitó que las oportunidades se reflejaran en el marcador.

Por su parte, Atlético Morelia apostó por un planteamiento conservador, replegado en su propio campo y buscando hacer daño a través de contragolpes. Sin embargo, su propuesta ofensiva fue limitada y prácticamente no inquietó la portería rival.

El empate sin goles al descanso dejaba todo abierto para la segunda mitad, con la presión creciendo para los locales, conscientes de que el tiempo comenzaba a jugar en su contra.

Para el complemento, el guion no cambió demasiado. La Jaiba Brava siguió siendo el equipo que proponía, que buscaba, que insistía. La necesidad era su principal motor, mientras Morelia se mantenía ordenado esperando un error.

Fue al minuto 60 cuando llegó el momento que cambió la historia del encuentro. Un centro al área encontró a Luis Razo, quien con gran técnica bajó el balón de pecho para dejarlo a modo a Deivoon Magaña, que sin pensarlo sacó un potente disparo para vencer al guardameta y marcar el 1-0.

El gol desató la locura en las gradas del Estadio Tamaulipas. La afición celebró con intensidad, consciente de que ese tanto los acercaba cada vez más al objetivo de clasificar a la liguilla.

Tras la anotación, el técnico Marco Antonio “El Chima” Ruíz movió sus piezas para cerrar el partido, dando ingreso a José Hernández y Michael Rodríguez, buscando mayor control en el medio campo y solidez defensiva.

En los minutos finales, el dramatismo se hizo presente. Atlético Morelia tuvo su oportunidad más clara al 88 con un disparo de larga distancia que pasó apenas a un costado del poste, silenciando momentáneamente a la afición local.

El árbitro añadió seis minutos que parecieron eternos. La tensión se apoderó del estadio, mientras la Jaiba Brava resistía con todo. En ese lapso, también ingresaron Alfredo Peralta y “El Billy” García para refrescar al equipo y asegurar el resultado.

Finalmente, el silbatazo marcó el desenlace: victoria para la Jaiba Brava, tres puntos vitales y el ansiado boleto a la liguilla. Con 21 unidades, el conjunto celeste cerró en la quinta posición y ahora se medirá ante Atlético La Paz en los cuartos de final, manteniendo vivo el sueño del campeonato.