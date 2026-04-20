Evalúan daños en escuelas por lluvias; SOP garantiza recursos para reparaciones

Personal del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa ya revisa los planteles con daños, entre ellos algunos reportes de hundimientos en escuelas

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Obras Públicas del Estado ya realiza la evaluación de los daños ocasionados por las lluvias recientes en diversos planteles educativos de Tamaulipas, informó el titular de la dependencia, Pedro Cepeda Anaya, quien aseguró que habrá recursos para reparar las afectaciones detectadas.

El funcionario señaló que personal del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa ya revisa los planteles con daños, entre ellos algunos reportes de hundimientos en escuelas.

“Mis compañeros del ITIFE ya están revisando para hacer reparaciones lo antes posible”, indicó.

Precisó que debido a que las lluvias ocurrieron recientemente, aún no se tiene el número definitivo de escuelas afectadas, pero la valoración concluirá esta misma semana.

“Esta semana tengo la valoración definitiva de todas las escuelas que resultaron afectadas”, comentó.

Cepeda Anaya afirmó que sí existe una partida presupuestal para atender estas contingencias, la cual proviene del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

“Sí tenemos, es FAM, es lo que nos está llegando para atender las escuelas”, explicó.

Además, aseguró que en caso de que ese fondo resulte insuficiente, la Secretaría de Obras Públicas aportará recursos adicionales para cubrir la totalidad de las reparaciones.

“Si nos llegase a faltar, de la Secretaría de Obras Públicas ejecutamos la parte que nos falta, pero va a quedar cubierto”, afirmó.

Las lluvias registradas en días recientes provocaron afectaciones en distintos planteles, generando preocupación entre directivos y padres de familia por las condiciones en que podrían quedar algunas escuelas.

Ante ello, las autoridades estatales aseguran que las reparaciones serán atendidas para garantizar espacios seguros para estudiantes y docentes.