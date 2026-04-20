FGJT ofrece recompensa de hasta 300 mil pesos por ex Gope prófugo

Al concluir la audiencia el viernes 3 de abril en el Centro Integral de Justicia, el reo escapó, por lo que dos policías procesales fueron detenidos y vinculados a proceso

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.— La Fiscalía General de Justicia del Estado ofrecerá una recompensa de hasta 300 mil pesos para quien aporte información que permita ubicar y detener a José Arturo “N”, ex integrante del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) que escapó a inicios de abril tras una audiencia judicial.

El Fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que el acuerdo ya fue aprobado y en breve se dará a conocer, mismo que ofrece un incentivo económico que va de los 250 mil a los 300 mil pesos, para quien ayude con información a dar con el ex reo.

En entrevista, el Fiscal, informó que existen líneas de investigación en curso para dar con el paradero del ex agente policial, en el que estarían involucrados familiares del mismo y que podrían haber ayudado a su fuga.

Señaló que la información es confidencial y forma parte de las indagatorias que se llevan a cabo, apuntando que se mantienen activos los operativos de búsqueda para dar con el paradero de José Anturo “N”. El ex agente es señalado por el delito de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas, de acuerdo con la carpeta 23/2021.

José Arturo “A”, habría sido capturado el 30 de marzo pasado, por su participación en la ejecución de 19 personas, 17 de ellas migrantes en Camargo y por el que un juez de control lo había vinculado a proceso.

Al concluir la audiencia el viernes 3 de abril en el Centro Integral de Justicia, el reo escapó, por lo que dos policías procesales fueron detenidos y vinculados a proceso por la evasión del ex Gope que estaba bajo su custodia.