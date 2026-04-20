Hoy ganamos doble: colectiva feminista Mujer Manglar

A través de un comunicado conjunto colectivas feministas informaron que: "en sesión pública de este 20 de abril, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de votos declaró la inconstitucionalidad de la protección a la vida desde la fecundación contenida

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que en Tamaulipas es inconstitucional criminalizar el aborto, la colectiva feminista Mujer Manglar señaló que: ¡hoy ganamos doble!.

A través de un comunicado conjunto colectivas feministas informaron que: «en sesión pública de este 20 de abril, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de votos declaró la inconstitucionalidad de la protección a la vida desde la fecundación contenida en el artículo 16 de la Constitución Política del estado desde 2009 y los artículos 356,357,primer párrafo, 358,fracciones I y II, 359,360 y 361 fracción II, del Código Penal para el estado de Tamaulipas por prohibir el delito de aborto voluntario.

Esto es resultado del amparo en revisión 426/2025 el cual forma parte de una estrategia jurídica impulsada por Boletín Abortero, Matamoros Decide, Colectiva Xolotl, Asesoría Jurídica Feminista, Mujer Manglar, Abortam, Frente Feminista Tamaulipeco y AbortistasMx, en la que mujeres y otras personas con posibilidad de gestar residentes de Tamaulipas firmaron una serie de amparos para exigir al Gobernador y al Congreso de la entidad la despenalización e implementación de los servicios de aborto en la entidad.

Aunque los efectos de la concesión solo se limitan a proteger a las personas firmantes, esta sentencia representa un llamado de atención a las autoridades, pues el más alto tribunal de nuestro país, ha reconocido que las normas prohíben el aborto y protegen la vida desde la fecundación violan los derechos humanos de las personas con posibilidad de gestar en Tamaulipas. Este señalamiento publico es un recordatorio a las autoridades de que no están cumpliendo con los más altos estándares de protección a los derechos fundamentales.

El comunicado conjunto concluye: «Celebramos esta sentencia y tenemos la certeza que pronto eb Tamaulipas será Ley».

Afirma que la medida es un logro colectivo y agradeció al resto de las organizaciones civiles como AbortistasMx, Tamaulipas mujeres organizadas Ciudad Victoria, Matamoros decide con una lucha de años en respaldo a la decisión de las mujeres sobre su cuerpo.