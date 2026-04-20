Invitan a presentación del poemario Así me pinta la aurora en Ciudad Victoria

La cita será a las 18:00 horas en la Biblioteca Pública “Ing. Marte R. Gómez”, ubicada en el bulevar Praxedis Balboa, en la zona centro de Ciudad Victoria

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La poesía huasteca tendrá un espacio especial este martes 21 de abril con la presentación del poemario Así me pinta la aurora, del poeta, decimista y trovador huasteco Arturo Castillo Tristán, como parte del arranque del Ciclo Poetas del Tamoanchan 2026, evento cultural organizado para promover la riqueza literaria y tradicional de la región.

La cita será a las 18:00 horas en la Biblioteca Pública “Ing. Marte R. Gómez”, ubicada en el bulevar Praxedis Balboa, en la zona centro de Ciudad Victoria, donde el público podrá disfrutar de esta actividad con entrada libre, en una velada dedicada a la décima y la identidad huasteca.

Arturo Castillo Tristán es considerado uno de los decimistas más representativos de la Huasteca, con una trayectoria reconocida en la promoción cultural y en encuentros de poesía y trova. En esta ocasión presentará Así me pinta la aurora, obra que reúne versos inspirados en la vida cotidiana, las tradiciones y el paisaje huasteco, con el estilo característico de la décima.

Durante la presentación participarán como comentaristas Amparo Berumen y Fernando Méndez Cantú, quienes compartirán su visión sobre la obra y el valor cultural del trabajo literario del autor. El evento marca el inicio de un ciclo de actividades que continuará durante el año con nuevas presentaciones dedicadas a la poesía regional.

El Ciclo Poetas del Tamoanchan 2026 es impulsado por la Asociación Cultural Tamoanchan A.C., en coordinación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), con el objetivo de fortalecer la difusión de la poesía huasteca y preservar las expresiones artísticas tradicionales de la región.

Los organizadores hicieron una invitación abierta a la ciudadanía para asistir a esta primera jornada cultural y disfrutar de una tarde de literatura, música y tradición, en un encuentro que busca acercar al público victorense a las voces poéticas que dan identidad a la Huasteca.