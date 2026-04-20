Publican los resultados del programa “Apoyo al trabajo docente 2026” en Nuevo Laredo

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas hizo un llamado a quienes se registraron para que consulten el estatus de su solicitud en la página oficial del Gobierno Municipal

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EXPRESO-LA RAZON

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas dio a conocer a las y los trabajadores de la educación que ya se encuentran disponibles los resultados del programa “Apoyo al Trabajo Docente 2026”, por lo que hizo un llamado a quienes se registraron para que consulten el estatus de su solicitud en la página oficial del Gobierno Municipal.

Tras el cierre de la convocatoria, se registró una participación de 4 mil 446 trabajadores de la educación, lo que refleja, una vez más, la confianza del magisterio neolaredense en este programa impulsado por la actual administración.

“Desde el primer año apostamos por respaldar a quienes forman a nuestras niñas, niños y jóvenes, y hoy este programa no solo se mantiene, se consolida como un referente en Tamaulipas; por quinto año consecutivo cumplimos con el magisterio de Nuevo Laredo, reconociendo su vocación y su esfuerzo”, afirmó.

Para consultar los resultados, las y los interesados deberán ingresar al sitio web oficial del Gobierno Municipal: www.nld.gob.mx.

Una vez dentro, deberán dirigirse al apartado de la sección correspondiente a “Apoyo al Trabajo Docente 2026”. Ahí podrán buscar su resultado mediante los datos proporcionados durante su registro.

El programa está dirigido a trabajadores de la educación de todos los niveles, incluyendo docentes frente a grupo, directivos, prefectos, asesores técnicos pedagógicos, supervisores y jefes de sector, tanto de instituciones públicas como privadas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública.

Las y los beneficiarios recibirán un apoyo económico único de 2 mil pesos, el cual será depositado mediante transferencia bancaria, conforme a las reglas de operación establecidas.

El Gobierno Municipal insta a las y los participantes a revisar su estatus a la brevedad y mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier información adicional sobre el proceso de entrega del apoyo.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con el magisterio, reconociendo su labor y contribuyendo al fortalecimiento del sector educativo en Nuevo Laredo.