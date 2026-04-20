Realiza COMAPA SUR trabajos de mantenimiento en compuertas de la Planta Altavista

Durante estas labores, se instalaron cuatro compuertas en los sedimentadores de entrada y salida, con la finalidad de regular el flujo del agua y facilitar futuros trabajos de mantenimiento en la planta

MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- Comapa Sur realiza trabajos de mantenimiento en las compuertas de la Planta Altavista, como parte de las acciones para fortalecer la operación de la infraestructura hidráulica.

Durante estas labores, se instalaron cuatro compuertas en los sedimentadores de entrada y salida, con la finalidad de regular el flujo del agua y facilitar futuros trabajos de mantenimiento en la planta, afectando en la menor medida posible el servicio.

Asimismo, se realizó mantenimiento general preventivo al canal de mezcla. De manera adicional, se llevaron a cabo acciones complementarias para mejorar el servicio, como parte del trabajo preventivo.

Estas acciones se desarrollaron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, en el marco de la suspensión programada del suministro, lo que permitió llevar a cabo el cambio de un transformador para optimizar la operación eficiente y segura de la infraestructura hidráulica.