Retiran dos toneladas y media de peces muertos de la Laguna de la Costa

El alcalde, Armando Martínez Manríquez indicó que intervinieron como municipio a solicitud de la CONAGUA para limpiar el área afectada

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Dos toneladas y media de peces muertos, fueron retiradas de la laguna de la Costa, que colinda con el estero del Camalote, precisó el alcalde, Armando Martínez Manríquez.

Comentó que intervinieron como municipio a solicitud de la CONAGUA para limpiar el área afectada.

Aclaró que el fenómeno que se registró en días pasados, en este caso la salinización del agua, ya no se está presentando.

«Hubo una mortandad de peces producto de las aguas saladas que entran por la laguna de la Costa, intervinimos a solicitud de la Conagua con equipo como retroexcavadoras, con chalanes, con personal de Comapa y del Ayuntamiento, sepultamos todos los peces que estaban ahí, pedimos un predio, hicimos la excavación del pozo y se metieron ahí con cal para no generar alguna infección», detalló.

Reveló que la tarde del domingo hicieron un recorrido de reconocimiento por el área con autoridades de Comapa y Conagua, utilizando para ello drones que permitían tener una mejor vista del sitio.

«La solución definitiva es que la esclusa se pueda estar reparando al 100 por ciento, que no entre agua salada al sistema lagunario porque eso es lo que afecta», indicó.