Sismo de magnitud 7.7 sacude el noreste de Japón

Autoridades niponas coordinan la evacuación de miles de personas mientras evalúan el impacto en infraestructuras y plantas nucleares de la región

Este lunes 20 de abril, un intenso sismo en Japón de magnitud 7.7 sacudió la costa oriental del centro y noreste del país asiático. El fenómeno natural ocurrió a las 16:53 horas (tiempo local), localizándose a una profundidad de 20 kilómetros. Ante la magnitud del evento, las autoridades emitieron de forma inmediata una alerta de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi y Fukushima, donde se instó a la evacuación de aproximadamente 170 mil residentes hacia zonas seguras.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) advirtió inicialmente que las olas podrían alcanzar hasta tres metros de altura. El pánico se extendió por las zonas costeras mientras las sirenas de emergencia ordenaban a la población alejarse del litoral. El epicentro se ubicó a unos 100 kilómetros del puerto de Kuji, una zona históricamente vulnerable a estos eventos debido a su posición en el Anillo de Fuego.

🔴 ALERTA DE TSUNAMI EN JAPÓN Un devastador terremoto de magnitud 7,4 acaba de sacudir el norte de Japón, activando una alerta de tsunami con olas que podrían alcanzar los 3 metros. Riesgo INMINENTE de inundaciones costeras ⚠️ Las primeras olas ya están rompiendo contra el… pic.twitter.com/CSChKuoZCX — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 20, 2026

Retiran alerta por tsunami tras monitoreo del oleaje

Luego de un análisis detallado de la actividad marítima, la JMA decidió retirar la alerta por tsunami tras confirmar que el oleaje no representaba la amenaza catastrófica prevista. En el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, se registraron olas de 80 centímetros, la altura máxima documentada tras el evento sísmico. No obstante, el organismo mantuvo un aviso preventivo desde Hokkaido hasta Fukushima, ante la posibilidad de variaciones en el nivel del agua de hasta un metro.

La primera ministra, Sanae Takaichi, compareció ante los medios para informar que su gabinete se encuentra evaluando el alcance total de los daños humanos y materiales. El Gobierno nipón conformó un equipo de emergencias para coordinar el apoyo necesario en las provincias afectadas por el sismo en Japón.

Primeras imágenes de las olas del tsunami golpeando la costa de Japón tras el terremoto de magnitud 7,4 de hoy. pic.twitter.com/Z3CWR08NpC — Real Time (@RealTimeRating) April 20, 2026

Estado de la infraestructura y saldo de lesionados

En cuanto a las consecuencias directas del temblor, se reportó al menos un herido en la localidad de Hachinohe, Aomori, quien fue trasladado a un hospital tras sufrir una caída en su domicilio. En el sector energético, la compañía TEPCO y otros operadores confirmaron que no se detectaron anomalías ni niveles inusuales de radiactividad en las centrales nucleares, aunque se ordenó la evacuación preventiva de los trabajadores en las plantas de Fukushima Daiichi y Fukushima Daini.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS