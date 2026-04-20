Tigre escapa del área de contención en un circo y ataca al público

Durante el espectáculo circense presentado en la región de Rostov del Don en Rusia, el felino saltó para llegar directamente a la zona de las butacas donde había niñas y niños

Un tigre causó pánico en las familias que acudieron a presenciar un show de circo en Rusia, toda vez que el felino aprovechó la oportunidad de poder escapar del escenario cuando las mallas de protección fueron bajadas por un instante.

Durante el espectáculo circense presentado en la región de Rostov del Don en Rusia, el tigre saltó la malla de seguridad para llegar directamente a la zona de las butacas donde había niñas y niños que iban acompañados de sus padres. El momento quedó grabado por una de las personas que miraba el show.

La sesión de los domadores con tres felinos ocurría sin contratiempos, todo parecía marchar con normalidad ante el nerviosismo de algunos de los espectadores que miraban a los impresionantes felinos de gran tamaño, cuando de pronto comenzó el pánico.

¿El tigre atacó a la gente en el circo?

Los dos domadores que participan en el espectáculo con los tres tigres quedaron sorprendidos al ver cómo el felino escapó del escenario para ir directo donde estaban las personas que comenzaron a gritar y entrar en pánico para tratar de ponerse a salvo de un posible ataque.

Rusya'da bir gösteri esnasında sahne filesinin düşmesi sonucu bir kaplan, seyircilerin üzerine atladı… pic.twitter.com/pz0hgFFh0c — Taha (@Taha_Sivas_5858) April 19, 2026

El tigre salió del escenario al asustarse cuando cayó la malla de seguridad, eso provocó que dos de los felinos pelearan entre ellos, mientras que el tercero salió del escenario; sin embargo, la rápida intervención de los integrantes del circo de la dinastía Dovagliuk evitó que pasara una tragedia.

Una vez que controlaron a los tigres, se reportó saldo blanco ya que no hubo personas heridas ante un ataque de los tigres. La policía informó que investigan cuáles fueron las circunstancias que llevaron a poner en riesgo la vida de los asistentes al circo al quedar expuestos ante el tigre.

SE RE PUDRIO EN RUSIA En rostov, un tigre se escapo del circo y fue a donde estaba la gente La mayoría se quedaron contados mirando mientras uno de los trabajadores lo sacaba 🗿 pic.twitter.com/KgXGQJgXho — ElBuni (@therealbuni) April 20, 2026

¿Fue una negligencia que el tigre se aventara contra la gente en el circo?

La policía señaló que llevan a cabo comprobaciones sobre el incidente. “Se establecen las circunstancias del suceso. Tras la comprobación se tomará una decisión procesal en consonancia con la legislación», indicó un portavoz citado por la agencia rusa TASS.

Los tres tigres fueron regresados a sus respectivas jaulas, mientras que los administradores del circo se reservaron los comentarios sobre lo sucedido al tiempo que son investigados por las autoridades rusas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO