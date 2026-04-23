Devela Mónica Villarreal escultura de Sor Juana Inés de la Cruz e inaugura Espacio de Creadoras Tampiqueñas

Durante el acto, la alcaldesa porteña destacó que esta obra, realizada por el escultor Antonio López, reconocido por su trayectoria internacional y su participación en proyectos artísticos y cinematográficos de gran relevancia

En el marco del Día Internacional del Libro, la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, encabezó la develación de placa de la escultura de Sor Juana Inés de la Cruz en la Plaza de las Artes, rindiendo homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la literatura en lengua española, símbolo de inteligencia, libertad y pensamiento crítico y de la lucha por el acceso de las mujeres al conocimiento.

Durante el acto, la alcaldesa porteña destacó que esta obra, realizada por el escultor Antonio López, reconocido por su trayectoria internacional y su participación en proyectos artísticos y cinematográficos de gran relevancia, representa no solo un homenaje, sino un recordatorio permanente del poder de la palabra.

«Como municipio queremos fomentar la lectura, queremos darle un valor especial a la lectura de libros, a la poesía, al arte, a la cultura. Sabemos que son constructores de paz, y donde hay desarrollo hay prosperidad compartida y hoy queremos hacer este homenaje en este tiempo de mujeres a Sor Juana Inés de la Cruz, quien abrió camino y que sigue inspirando a generaciones”, expresó.

Asimismo, subrayó la relevancia de fortalecer espacios que reconozcan el talento femenino en la vida cultural del municipio: “Este tipo de proyectos no solo embellecen nuestra ciudad, sino que también reafirman nuestro compromiso con una sociedad más justa, equitativa y consciente de su historia”, señaló.

Posteriormente, la presidenta municipal, acompañada por la titular del Sistema DIF Tampico, Luz Adriana Villarreal Anaya; el secretario de Cultura, David Rodríguez de la Peña; la diputada local Lucero Deodady Martinez; el director de Teatro dramaturgo José Luis Cruz Antonio; su esposo Antonio Verdeal Millán, realizó un recorrido por la Plaza de las Artes, donde inauguró el Espacio de Creadoras Tampiqueñas, un sitio simbólico que reconoce la trayectoria y aportaciones de destacadas mujeres de la literatura local, consolidando un proyecto orientado a fortalecer la identidad cultural de la ciudad.

En este contexto, Villarreal Anaya subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para impulsar el desarrollo social a través de la cultura.

“Hoy damos un paso firme en la consolidación de una política cultural que reconoce nuestras raíces y proyecta nuestro futuro; la cultura no es un complemento, es una herramienta de transformación social”, afirmó.

El Espacio de Creadoras Tampiqueñas, conformado por bancas en forma de libro, rinde homenaje a figuras como Gloria Riestra, Carmen Alardín, Isaura Calderón, Ana María Rabatté y Cecilia Sanz de Ridaura, integrando su legado al entorno urbano y promoviendo la reflexión, el aprendizaje y la apropiación de los espacios públicos.

El evento incluyó actividades culturales como recitales de poesía, presentaciones musicales y exhibiciones literarias, fortaleciendo el enfoque del Gobierno Municipal en la generación de espacios de convivencia y cohesión social.

En este acto, estuvieron también presentes Edmundo Font, poeta, pintor y diplomático mexicano; Milagros Angelini Vega, Museografa y Directora de Desarrollo Tampico; además de las lectoras de poesía Angeles Yañez, Leticia Mariana San Vicente del Angel, Miriam Idalia Sánchez Portes y Angélica Bermudez, acompañadas por el Cuarteto Amati.