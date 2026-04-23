Lleva Gobierno de Ciudad Madero color, dignidad y bienestar a familias de la colonia Primero de Mayo con “Transformando Hogares”

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Municipal, Dunia Marón Acuña, integrantes del Cabildo, directores municipales y representantes de la asociación civil Corazón Urbano, el alcalde destacó que este programa continúa avanzando con resultados visibles en beneficio de la ciudadanía.

n un ambiente de cercanía y convivencia con las familias, el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, encabezó la entrega de la rehabilitación de edificios en la calle Jalisco, esquina con Morelia, en la colonia Primero de Mayo, como parte del programa “Transformando Hogares”.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Municipal, Dunia Marón Acuña, integrantes del Cabildo, directores municipales y representantes de la asociación civil Corazón Urbano, el alcalde destacó que este programa continúa avanzando con resultados visibles en beneficio de la ciudadanía.

“Este programa sigue llenando de color y vida los edificios de Ciudad Madero; hoy las familias cuentan con espacios dignos que fortalecen la comunidad y el orgullo de vivir aquí”, expresó.

Durante el evento, vecinas y vecinos compartieron su alegría a través de carteles al ver transformados sus hogares después de años sin mantenimiento, resaltando que ahora cuentan con un entorno más agradable, limpio y seguro para sus familias.

Los trabajos realizados en este conjunto habitacional contemplaron la aplicación de cerca de 6,500 metros cuadrados de pintura en fachadas interiores y exteriores, además de acciones complementarias como limpieza general, descacharrización, fumigación y mejora del alumbrado público, ejecutadas en un periodo aproximado de tres semanas.

Este espacio está conformado por cuatro edificios, con un total de 80 departamentos y alrededor de 186 habitantes beneficiados, quienes participaron activamente en la elección de los colores, fortaleciendo la organización y el sentido de pertenencia entre vecinos.

El presidente municipal subrayó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de su administración por atender a las familias que durante años no habían sido consideradas. “Hoy venimos a decirles que estamos cerca de ustedes, que escuchamos y que trabajamos para mejorar su calidad de vida; el cambio es de cero a mil”, afirmó.

Asimismo, recordó que el programa “Transformando Hogares”, implementado desde 2025, ha permitido intervenir 45 edificios en distintos sectores de la ciudad, beneficiando a más de 4,300 habitantes, y que para este 2026 se contempla la rehabilitación de 31 edificios adicionales, con una cobertura cercana a los 70 mil metros cuadrados.

En representación de las y los vecinos, Gabriela Martínez Cuevas agradeció a las autoridades por hacer posible esta transformación, destacando que ahora las familias viven en un entorno más digno y con mayor motivación para cuidar sus espacios.

Finalmente, Erasmo González Robledo reiteró que su gobierno continuará impulsando programas con sentido humano, trabajando de la mano con la ciudadanía para seguir transformando hogares, fortaleciendo la convivencia y construyendo un mejor Ciudad Madero para todas y todos.

Así mismo el Presidente fue enfático al decir que todo este tipo de apoyos no serían posible sin el liderazgo del Dr. Américo Villarreal Anaya nuestro Gobernador del Estado.