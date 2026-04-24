A fin de mes cierra sus puertas el Hotel Ramada en Tampico; baja ocupación y altos costos presionan al sector

El hotel, ubicado en una zona estratégica con terraza y vista a la Plaza de la Libertad, formaba parte de la oferta turística tradicional del puerto

Por Cynthia Gallardo

La Razón

El cierre del Hotel Ramada en la zona centro de Tampico a fines de abril lamenta el sector turístico local, al confirmarse la suspensión de operaciones de este inmueble con 124 habitaciones, lo que deja sin empleo a cerca de 30 familias.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas, Sergio Jorge Marón Ceja, reconoció que la decisión responde a una combinación de factores, principalmente la baja ocupación hotelera y los altos costos que implica mantener una franquicia.

“Es un duro golpe a nuestra realidad. La baja ocupación que se ha presentado en la plaza es evidente; los números no mienten. Muchísimos visitantes no se ven reflejados en la ocupación hotelera, los números no cuadran”

El representante del sector explicó que aunque la ciudad recibe visitantes, estos no se traducen en pernocta en hoteles formales, lo que impacta directamente en la rentabilidad de los establecimientos.

Dijo que sostener una marca internacional representa una carga económica considerable, sobre todo cuando los niveles de ocupación no alcanzan los márgenes requeridos.

“Esperemos que no se registre más cierre de hoteles. Son cuestiones muy internas; mantener una marca es muy costoso y, si a eso se suma la baja ocupación, se vuelve complicado”

El hotel, ubicado en una zona estratégica con terraza y vista a la Plaza de la Libertad, formaba parte de la oferta turística tradicional del puerto, por lo que su cierre representa una pérdida significativa para la asociación.

“Es una pérdida dolorosa para la Asociación de Hoteles. Esperamos pronto tener noticias de otro socio que pueda ocupar ese espacio”

En cuanto al comportamiento reciente, Marón Ceja señaló que la ocupación durante el periodo vacacional de 2025 fue inferior a la del año anterior.

Mientras que en Semana Santa apenas se registró un ligero incremento de dos puntos porcentuales en comparación con 2024, la Semana de Pascua presentó una caída de 11 puntos, alcanzando aproximado a un 57% de ocupación.

El dirigente también calificó como “triste” el desempeño del primer trimestre del año en materia hotelera, al atribuirlo tanto a factores internos del sector como a la falta de estrategias que incentiven la estadía de los visitantes.

Actualmente, la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas agrupa a 34 establecimientos, los cuales enfrentan un panorama incierto ante la caída en la demanda y el incremento en los costos de operación.