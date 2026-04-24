Aplican operativo mochila en secundaria de Madero; faltó 80% de los alumnos

La medida fue una respuesta ante los mensajes hallados en los baños del plantel.

Por Óscar Figueroa

La Razón

Padres de familia y autoridades educativas aplicaron el «operativo mochila» en la Secundaria Número 6 “Crescenciano Juárez Castro” de Ciudad Madero.

La medida fue una respuesta ante los mensajes con amenazas hallados en los baños del plantel que se ubicada en la colonia Árbol Grande.

La directora de la institución, Gabriela Artemisa Leal Romero confirmó la activación de los protocolos de seguridad. La directiva señaló que informó de inmediato a los supervisores y a las autoridades en Ciudad Victoria tras el hallazgo.

“Lo comuniqué a mi supervisor, él comunicó a las autoridades en Ciudad Victoria y se les informó a los papás, amablemente vinieron unos, para hacer la operación mochila, para ver que no trajeran ninguna arma”.

Sin embargo, la amenaza generó una caída drástica en la asistencia, ya que un total de 700 alumnos solo acudió el 20 por ciento, equivalente a 140.