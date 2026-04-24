Bebé de 8 meses queda en incertidumbre tras feminicidio de ex reina de belleza; suegra prófuga

Erika María “N” se dio a la fuga luego de dispararle en al menos 6 ocasiones a su nuera

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el asesinato de la ex reina de belleza, Carolina Flores, a manos de su suegra, Érika María “N”, una de las preguntas más recurrentes que surgieron en torno a este caso es la de saber qué pasará con su bebé de tan solo ocho meses de edad, por ello, en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante que estos hechos ocurrieron el pasado miércoles 15 de abril al interior de un domicilio ubicado en la colonia Polanco III Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, sin embargo, el asesinato de Carolina Flores fue denunciado hasta un día después.

Video exhibe momento exacto del asesinato de Carolina Flores a manos de su suegra

En un video que se filtró en redes sociales se puede apreciar que Carolina Flores sostenía una ligera discusión con su suegra, Erika María “N”, quien tranquilamente la siguió hasta la cocina y después de sacar un arma de fuego del bolso de su pantalón le disparó en al menos 6 ocasiones a la ex reina de belleza originaria de Ensenada, Baja California, quien perdió la vida de forma inmediata.

En dicha grabación se aprecia que su hijo, Alejandro Sánchez, la cuestiona sobre su acción y la mujer de 63 años de edad simplemente responde que le disparó “porque la hizo enojar” y como se dijo antes, estos hechos fueron denunciados un día después, tiempo suficiente para que la mujer señalada de feminicidio se diera a la fuga, por lo que ya es buscada por las autoridades mexicanas.

¿Qué pasará con el bebé de ocho meses de Carolina Flores, la ex reina de belleza asesinada por su suegra?

Reyna Gómez Molina, mamá de Carolina Flores, concedió una entrevista para el programa “Siéntese Quien Pueda” de Univisión y durante la charla con Kerly Ruiz reveló que le ofreció a su yerno, Alejandro Sánchez, hacerse cargo de su nieto de ocho meses de edad, sin embargo, el joven se negó pues le expresó que en alguna ocasión acordó con la ex reina de belleza que “si algo le pasara a alguno de los dos”, ninguna de las abuelas se harían cargo del menor, por lo que busca cumplir dicho acuerdo.

Cabe mencionar que, hasta ahora, Alejandro Sánchez no es requerido por las autoridades de la Ciudad de México, por lo que podrá hacerse cargo del menor sin ningún tipo de problema, además, la mamá de Carolina Flores reveló que fue precisamente su preocupación por el menor el motivo por el que el esposo de su hija no denunció lo sucedido ante las autoridades de manera inmediata pues asegura que priorizó la atención de su hijo.

“Pensó en que, si a él lo llevaban preso, el niño iría a parar a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo», expresó la madre de Carolina Flores.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO