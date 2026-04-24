Comerciantes están inconformes con los constantes apagones

El primer corte duró de 11:30 a una de la tarde.

Por Benigno Solís

La Razón

Comerciantes de la zona centro de Altamira, están molestos con los constantes apagones efectuados por la CFE en esa área.

Uno de los afectados es Santiago Castillo Hernández quien esta a cargo de un negocio establecido de aguas frescas, frente a la plaza principal.

Por ser productos que deben estar fríos y algunos congelados, un corte prolongado de luz les representa una pérdida significativa.

Dijo que el miércoles pasado, la energía eléctrica se fue dos veces.

El primer corte duró de 11:30 a una de la tarde.

Precisó que por lo general acuden a los negocios a entregar un papel en el que les avisan cuando será la próxima suspensión pero hay ocasiones que no les informan.