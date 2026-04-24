Denuncian presunto acoso contra mujer en vía pública de Tampico

Hasta el momento, no se ha informado si existe una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A través de redes sociales, una persona denunció públicamente a un sujeto por presuntamente haber cometido un acto de acoso contra su hermana cuando se dirigía a su trabajo.

De acuerdo con la publicación, los hechos habrían ocurrido el pasado martes alrededor de las 6:30 de la mañana, sobre la avenida Rotaria, en las inmediaciones de un conocido establecimiento de la zona.

En el mensaje difundido, el denunciante señaló:

“Quiero quemar a este sujeto que tocó a mi hermana el día martes a las 6:30 am yendo a su trabajo… Ayúdenme a compartir y chicas tengan cuidado”

La publicación generó reacciones entre usuarios, quienes expresaron preocupación por la seguridad en ese sector y exhortaron a extremar precauciones, especialmente en horarios tempranos.

Hasta el momento, no se ha informado si existe una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Sin embargo, se hizo un llamado a la población a reportar cualquier situación de riesgo y acudir a instancias oficiales para dar seguimiento a este tipo de casos.