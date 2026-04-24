Denuncian presunto acoso contra mujer en vía pública de Tampico

Por. Cynthia Gallardo
La Razón
TAMPICO, TAMAULIPAS.- A través de redes sociales, una persona denunció públicamente a un sujeto por presuntamente haber cometido un acto de acoso contra su hermana cuando se dirigía a su trabajo.
De acuerdo con la publicación, los hechos habrían ocurrido el pasado martes alrededor de las 6:30 de la mañana, sobre la avenida Rotaria, en las inmediaciones de un conocido establecimiento de la zona.
En el mensaje difundido, el denunciante señaló:
“Quiero quemar a este sujeto que tocó a mi hermana el día martes a las 6:30 am yendo a su trabajo… Ayúdenme a compartir y chicas tengan cuidado”
La publicación generó reacciones entre usuarios, quienes expresaron preocupación por la seguridad en ese sector y exhortaron a extremar precauciones, especialmente en horarios tempranos.
Hasta el momento, no se ha informado si existe una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
Sin embargo, se hizo un llamado a la población a reportar cualquier situación de riesgo y acudir a instancias oficiales para dar seguimiento a este tipo de casos.