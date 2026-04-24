Desde Tamaulipas, CNOG pide justicia por crimen de lideresa ganadera

El líder ganadero, y también tamaulipeco, calificó el hecho como “muy lamentable”, al tratarse de una mujer trabajadora, madre de familia y con un fuerte compromiso dentro de la organización.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Durante su visita a Tamaulipas dentro de la LXXXIX Asamblea General Ordinaria de la UGRT, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata, lamentó el asesinato de la secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM) y también dirigente de misma asociación en Chihuahua, Lina Alejandra Rodríguez Castillo, y exigió a las autoridades reforzar la seguridad para el sector agropecuario en todo el país.

El líder ganadero, y también tamaulipeco, calificó el hecho como “muy lamentable”, al tratarse de una mujer trabajadora, madre de familia y con un fuerte compromiso dentro de la organización.

Señaló que este caso ha generado consternación entre el gremio, por lo que ya se fijó un posicionamiento formal para exigir el esclarecimiento de los hechos.

“Lamentamos mucho este feminicidio, muy lamentable. Era una gran persona, madre de cuatro hijos, con un gran empuje. Estamos muy consternados por este tema y exigiendo que se aclaren los hechos, que se aplique el Estado de Derecho y justicia para nuestra amiga”, expresó.

García de la Llata subrayó que este crimen no es un hecho aislado, al recordar que en semanas recientes también se registró el asesinato de otro integrante del sector ganadero en Chihuahua, lo que refleja un contexto de riesgo para quienes se dedican a esta actividad.

Ante ello, hizo un llamado respetuoso pero firme a las autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la coordinación en materia de seguridad y garantizar condiciones adecuadas para los productores del campo.

“Ya hemos puesto un posicionamiento firme y con respeto a las autoridades para que nos ayuden a la coordinación que debe haber y exigir una mayor seguridad para los productores agropecuarios en general de todo el país”.

Aunque reconoció que existen esfuerzos por parte del Gobierno Federal en materia de seguridad, el dirigente de la CNOG insistió en que es necesario redoblar acciones, especialmente en entidades donde los ganaderos perciben mayores riesgos.

“Estamos contentos de que se está trabajando, pero exigimos que haya más coordinación entre las entidades federativas, la federación y los municipios, para que podamos gozar de la seguridad que merecemos los ganaderos y las ganaderas de México”, puntualizó.

Finalmente, reiteró la exigencia de justicia en el caso de la dirigente de MUGAM y urgió a las autoridades a dar resultados claros que brinden certidumbre al sector, que en diversas regiones del país continúa enfrentando condiciones de inseguridad.