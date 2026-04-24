Detectan dos @menazas de tir0teo en secundarias de Tampico

Ante situaciones de este tipo se activa un protocolo de seguridad que contempla la intervención inmediata de autoridades, dependiendo del nivel de riesgo.

Por Cynthia Gallardo

Expreso – La Razon

Durante el actual ciclo escolar, se han registrado dos amenazas de tiroteo en escuelas secundarias de Tampico, informó el regidor y presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Rogelio Pérez Lara.

El edil aseguró que ambos casos fueron atendidos de manera oportuna, luego de que las advertencias surgieran principalmente a través de redes sociales, lo que permitió a directivos y autoridades educativas identificar a los responsables y actuar en coordinación con los padres de familia.

“Alguna situación de alguna amenaza, yo sé de dos escuelas pero se atendió, se mandó llamar papás… en estos casos grupos de WhatsApp tiraron amenazas. Directivos revisan, investigan y dan con quienes abrieron esos grupos, lo trabajan con padres de familia”

Pérez Lara dijo que ante cualquier amenaza de este tipo se activa un protocolo de seguridad que contempla la intervención inmediata de autoridades, dependiendo del nivel de riesgo.

“En esos casos, el primer paso es hablar al 911 si es urgente. Si es una situación controlada, se avisa a la autoridad superior; los directores informan a supervisores para definir cómo atender el caso”

Dijo que como parte de las acciones preventivas, la Dirección de Prevención del Delito realiza pláticas en los planteles educativos, además de reuniones con madres y padres de familia, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los estudiantes.