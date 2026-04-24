Doble golpe del destino: pierde su casa en incendio 15 días después de enviudar

Fidencio Lugo, de 72 años, habitante de la colonia Lázaro Cárdenas, quedó en el desamparo junto a dos menores y un familiar tras el siniestro, ocurrido este viernes.

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- En menos de un mes, el destino ha golpeado dos veces a Fidencio Lugo Hernández, de 72 años.

Apenas 15 días después del fallecimiento de su esposa, este viernes 24 de abril perdió su vivienda en un incendio.

El siniestro fue reportado alrededor de las 14:00 horas en un domicilio ubicado en la calle Artículo 27, entre las calles 27 y 28, en la colonia Lázaro Cárdenas.

Dos motobombas del cuerpo de bomberos se trasladaron al sitio. Pese a la intensidad de las llamas, los elementos ingresaron para combatir el fuego. Sin embargo, gran parte de la casa quedó reducida a cenizas.

Visiblemente afectado, don Fidencio comentó a los cuerpos de emergencia que sospecha que el incendio pudo originarse por el sobrecalentamiento de un abanico que tenía encendido. Explicó que acudió al sanitario y, momentos después, se percató de que las llamas estaban consumiendo su hogar.

El fuego arrasó con las pertenencias tanto en el interior como en el patio. Durante las labores, los bomberos tuvieron que extraer un tanque de gas que amenazaba con avivar aún más el incendio.

Fidencio trabaja como afanador en una plaza comercial y señaló que en la vivienda habitaba con dos menores de edad y otro familiar. Ahora todos se encuentran en el desamparo.

El adulto mayor lamentó que el destino no le ha sonreído en estos días: recientemente falleció su esposa, María del Rosario Flores Maldonado, de 72 años, a causa de una enfermedad.

Por el momento, confía en que las autoridades estatales o municipales puedan brindarle ayuda. Durante el incidente, vecinos se acercaron al lugar para solidarizarse con él.