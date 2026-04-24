Escuelas afectadas con amenazas presentan denuncias ante fiscalía

El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en el municipio, Jorge Luis Cisneros Martínez expresó que tras conocerse los mensajes, los directivos cumplieron con su obligación de primeramente reportar lo sucedido al 911.

Por. Benigno Solís/La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Las escuelas secundarias de Altamira afectadas con mensajes amenazantes, presentaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas las denuncias correspondientes.

El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en el municipio, Jorge Luis Cisneros Martínez expresó que tras conocerse los mensajes, los directivos cumplieron con su obligación de primeramente reportar lo sucedido al 911.

Y también es obligación del director del plantel hacer la denuncia respectiva ante la fiscalía.

«No nada más termina el proceso en que va la guardia y se instala afuera de una escuela, después de que se hace el hecho al 911 es obligación del titular del plantel, en este caso el directivo, va con su nombramiento de director y tiene que ir y poner una denuncia a la fiscalía de quien resulte responsable», mencionó. «Nosotros no podemos dejar las cosas a un tal vez, un a lo mejor, se fincan responsabilidades a los directivos si no se hace nada», detalló.

Señaló que el tema es delicado porque son planteles grandes, de más de mil alumnos aunque reconoció que no es sencillo tener un control por lo que necesitan el apoyo de los padres de familia.

Reveló que están analizando la implementación de vigilancia en los sanitarios ya que en esos sitios se están presentando los hechos.