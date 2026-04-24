Estalla división en el Tec Victoria: protesta frena titulaciones y afecta a estudiantes

El conflicto evidencia el desgaste interno que atraviesa la comunidad estudiantil del Tec Victoria.

Por Raúl López García

La protesta estudiantil que mantiene cerrado al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria ya provocó divisiones entre los propios alumnos: mientras un grupo exige mejoras urgentes en laboratorios y condiciones académicas, otro denuncia que el cierre está frenando trámites de titulación y poniendo en riesgo la conclusión de sus estudios.

Los estudiantes afectados por el bloqueo señalaron que esta semana estaba programada la entrega de documentación para titulación, trámite indispensable para egresar, pero el cierre total del plantel les impide realizarlo.

Acusaron además que las autoridades no han ofrecido ninguna alternativa ni han anunciado una prórroga oficial, lo que genera incertidumbre sobre su futuro académico.

Ante esta situación, exigieron una solución inmediata que permita continuar con el proceso, ya sea mediante la reapertura de las instalaciones, la habilitación de un mecanismo digital o la reprogramación formal de las fechas. Aclararon que no están en contra de la protesta, pero rechazaron que sus trámites queden detenidos por un conflicto ajeno.

Del otro lado, estudiantes que respaldan la movilización argumentan que el cierre responde a una exigencia legítima ante la falta de equipamiento adecuado en los laboratorios, una carencia que, aseguran, afecta de manera directa la formación profesional de los alumnos.

De acuerdo con ese posicionamiento, la insuficiencia de infraestructura limita el desarrollo de habilidades prácticas, desmotiva a los estudiantes y reduce la competitividad de los egresados frente a las exigencias del sector laboral. Por ello, consideran urgente que el Tecnológico Nacional de México atienda el problema y autorice mejoras en las áreas de práctica.

El conflicto evidencia el desgaste interno que atraviesa la comunidad estudiantil del Tec Victoria: por un lado, la exigencia de una educación con mejores condiciones; por el otro, la presión de quienes ven detenida su titulación. Sin una respuesta clara de las autoridades, la protesta no solo mantiene paralizado al plantel, sino que también profundiza la confrontación entre alumnos que reclaman soluciones distintas, pero igual de urgentes.