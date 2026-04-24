Expectativa por show de Karol G: revelan detalles del escenario en el Estadio GNP Seguros

La venta general arrancará el 30 de abril a las 14:00 horas en el sitio oficial de una famosa boletera

MÉXICO.- Fue en el año 2024, cuando Karol G pisó territorio mexicano con su tour “Mañana será bonito” dejando a sus fanáticos de este país con ganas de volver a verla, por lo que “La Bichota” ya confirmó su refresco a tierras mexicanas con un nuevos show, pues ahora llegará con el “Tropi Tour”, el cual promete estar lleno de sabor latino.

Por el momento Karol G confirmó dos fechas en México, una en Monterrey y otra más en el Estadio GNP Seguros en CDMX, por lo que muchos se preguntan cómo será el escenario que La Bichota ponga en esta ocasión, para así darse una idea y poder juntar el dinero necesario para los boletos del concierto de su artista favorita.

Foto: IG @karolG

Filtran presunto mapa de escenario de concierto de Karol G en CDMX

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar es la filtración de una imagen que mostraría el presunto escenario que Karol G utilizará en el Estadio GNP Seguros. Aunque no se trata de información confirmada por la cantante o su equipo, la imagen rápidamente se viralizó entre los fans.

Y es que, de acuerdo con lo compartido por una cuenta de entretenimiento, el montaje estaría diseñado para ofrecer buena visibilidad desde distintos puntos del recinto. Esto permitiría que más asistentes disfruten del espectáculo sin importar la zona en la que se encuentren. Además, todo apunta a que la producción seguirá la línea visual llamativa y dinámica que caracteriza a la intérprete colombiana.

Foto: IG @_stanmagazine_

Sin embargo, habrá que esperar a que se revelen más detalles oficiales para conocer con certeza cómo será el escenario final. Por ahora, la filtración ha servido como un adelanto que mantiene viva la conversación digital.

Posibles precios del Tropi Tour en México

Otro de los puntos que más interesa a los fans es, sin duda, el costo de los boletos. Hasta el momento, no existe información oficial sobre los precios para las fechas en México. Sin embargo, distintas cuentas especializadas ya han difundido estimaciones basadas en filtraciones y eventos similares.

Y es que, según estos reportes, los boletos podrían tener un rango bastante amplio. Las zonas más exclusivas, como el VIP PIT, alcanzarían precios cercanos a los 9 mil 900 pesos, mientras que la cancha general rondaría los 4 mil pesos. En el caso de gradas VIP, los costos podrían variar entre los 7 mil y los 4 mil pesos, dependiendo de la sección, los precios son basados para la fecha de Monterrey, sin embargo para la CDMX no han salido estimaciones, pero se cree que pueden ser muy similares.

Foto: IG @envivomonterrey

Fechas de preventa y venta general

En cuanto a la venta de boletos, ya se han dado a conocer fechas clave que los seguidores deben tener presentes. La preventa iniciará el próximo 29 de abril y estará dirigida a clientes de una institución bancaria específica, como suele ocurrir en este tipo de eventos, y es justamente en etsa fecha en la que se confirmará como estará ubicado el escenario y que áreas estarán disponibles, así como qué lugar será el mejor para ver de cerca a La Bichota.

Sin embargo, quienes no cuenten con ese beneficio no tendrán que esperar mucho. Y es que la venta general arrancará el 30 de abril a las 14:00 horas, momento en el que cualquier persona podrá intentar asegurar su lugar para ver a Karol G en vivo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO