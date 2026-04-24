Feminicidio sacude a Reynosa

La víctima, identificada preliminarmente como Lorena “N”, fue localizada sin vida en el área de cocina del negocio

REYNOSA, TAMAULIPAS.- Un feminicidio de extrema violencia ocurrido al interior de un restaurante en Reynosa volvió a encender las alertas sobre la inseguridad y la violencia de pareja en la frontera tamaulipeca, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su compañero de trabajo y pareja sentimental durante la mañana de este viernes.

La víctima, identificada como Lorena “N”, de aproximadamente 30 años, laboraba como mesera en el establecimiento conocido como “La Gallina Dorada”, donde también trabajaba el presunto agresor, Cándido “N”, de 38 años, quien se desempeñaba como cocinero, de acuerdo con los primeros reportes difundidos por autoridades y medios nacionales.

Los hechos se registraron al interior del negocio, donde tras una discusión entre ambos, el sujeto habría atacado a la mujer con un arma blanca, provocándole la muerte en el lugar, en un episodio de violencia extrema que generó pánico entre empleados y personas que se encontraban en las inmediaciones.

Tras el ataque, el agresor permaneció dentro del inmueble, presuntamente armado, lo que obligó a la movilización de elementos de la Guardia Estatal y corporaciones de seguridad, quienes implementaron un operativo para controlar la situación y proceder a su detención.

De acuerdo con reportes preliminares, el sujeto opuso resistencia al momento de ser asegurado, por lo que fue sometido por los elementos policiacos y puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por el delito de feminicidio.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer con precisión la mecánica de los hechos, así como determinar las circunstancias previas que derivaron en el ataque.

El caso ha generado indignación en redes sociales y reabre el debate sobre la violencia de género y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, atención y protección para las mujeres, en un contexto donde los ataques dentro del entorno cercano continúan siendo una de las principales causas de riesgo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado versiones adicionales que circulan en redes sociales sobre la forma en que ocurrió el crimen, por lo que se mantiene la recomendación de atender únicamente la información oficial mientras avanzan las investigaciones.