Fortalece gobernador el liderazgo ganadero

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó el impulso sostenido que el Gobierno del Estado ha brindado al sector ganadero

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En un acto que refrenda la relevancia estratégica del sector pecuario para el desarrollo económico del estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la 9ª Asamblea Estatal Ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, donde se entregaron tres reconocimientos al Mérito Ganadero a destacados productores de las regiones fronteriza y centro de la entidad.

El encuentro reunió a representantes de los 43 municipios, así como a las 53 Asociaciones Ganaderas Locales y organismos de criadores de registro, consolidándose como un espacio de coordinación y visión compartida para el fortalecimiento del campo tamaulipeco.

Como parte de la ceremonia, el gobernador reconoció a ganaderos destacados de la entidad, incluyendo al neolaredense Héctor Osvaldo Barberena Aguirre, por su trayectoria en la actividad pecuaria; además entregó recursos para impulsar a los productores de toda la entidad.

“Tengan la confianza de que estamos atentos y trabajamos muy de la mano de los ganaderos; el Gobierno del Estado tiene el compromiso de seguir apoyando este sector y seguir impulsando esta vocación, esta tradición de nuestra entidad; para que se siga distinguiendo y rompamos paradigmas”, señaló el gobernador.

Durante la ceremonia, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó el impulso sostenido que el Gobierno del Estado ha brindado al sector ganadero, subrayando que estos esfuerzos han permitido posicionar a Tamaulipas como referente nacional en producción pecuaria.

Celebró que uno de los galardones fuera otorgado al productor neolaredense Héctor Barberena, lo que refleja el talento, la disciplina y la capacidad productiva de la región fronteriza.

“El respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya al sector ganadero no solo se refleja en políticas públicas, sino en resultados concretos que fortalecen la productividad y dignifican el trabajo de nuestras y nuestros productores; desde Nuevo Laredo, nos alineamos a esa ruta de desarrollo, convencidos de que impulsar a nuestros ganaderos es impulsar el crecimiento económico y el bienestar de toda la región”, aseguró.

En ese contexto, la presidenta municipal reiteró que el Gobierno de Nuevo Laredo mantiene una política alineada con la estrategia estatal, mediante acciones concretas que fortalecen la sanidad y productividad del hato ganadero.

Entre ellas, destaca la habilitación del Laboratorio de Diagnóstico Clínico Zoosanitario,

gestionado por la Dirección de Desarrollo Rural, así como programas integrales como Mejoramiento Ganadero —con subsidio del 50% en sementales—, campañas de salud animal con aplicación de ivermectina, pruebas de tuberculosis bovina y brucelosis, apoyos para infraestructura, suministro de gas para chamusque y esquemas innovadores como “Mineraliza tu Ganado”, que subsidia hasta el 75% del suplemento mineral.

El evento contó también con la presencia de Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, y de José Guerrero Gamboa, quien reconoció públicamente el respaldo decidido de la administración municipal de Nuevo Laredo al sector.

La asamblea reafirmó la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y los productores, consolidando una agenda común orientada al crecimiento, la innovación y la competitividad del campo tamaulipeco.