La sequía deja al descubierto fósiles marinos en la sierra de Casas

Este hallazgo resalta la riqueza geológica e histórica que resguarda la Sierra de Tamaulipas.

Fotos: Alfonso García

Por Raúl López García

La sequía que afecta a Tamaulipas dejó al descubierto un sorprendente tesoro paleontológico en la sierra del municipio de Casas, donde una cascada conocida por su abundante caída de agua ahora revela una impresionante variedad de fósiles marinos con millones de años de antigüedad.

El descenso en el nivel del agua permitió observar restos fósiles de la era Cretácica, evidencia de que esta región de Tamaulipas estuvo cubierta por el mar hace millones de años. Lo que en temporada de lluvias permanece oculto bajo la corriente, hoy luce como un verdadero museo natural al aire libre.

Este hallazgo resalta la riqueza geológica e histórica que resguarda la Sierra de Tamaulipas, una zona que guarda vestigios del pasado marino del estado y que ahora, a causa de la sequía, muestra parte de sus secretos más antiguos.

Las imágenes de este extraordinario descubrimiento fueron captadas por Alfonso García, cuyo trabajo permitió documentar la magnitud de los fósiles expuestos en esta zona serrana, ofreciendo una mirada única a la historia natural de la región.

Más allá del impacto visual, este fenómeno recuerda la importancia de valorar y proteger el patrimonio natural de Tamaulipas, donde la naturaleza continúa revelando huellas de un pasado fascinante escondido entre montañas, piedras y antiguos lechos de agua.