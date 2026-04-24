¿Las Maestras y maestros de Tamaulipas pueden solicitar licencia médica especial hasta por 6 meses?

La nueva licencia médica especial representa una respuesta a una necesidad legítima del magisterio tamaulipeco.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón

Trabajadores de la educación en Tamaulipas podrán acceder a una licencia médica especial de hasta seis meses en caso de padecer enfermedades graves como cáncer, insuficiencia renal o esquizofrenia, luego de un convenio firmado entre la Secretaría de Educación estatal y la Sección 30 del SNTE.

La medida representa un avance en materia laboral para el magisterio, ya que permitirá que docentes y personal educativo puedan ausentarse para atender tratamientos prolongados sin quedar desprotegidos administrativamente; sin embargo, también pone sobre la mesa los rezagos que durante años han enfrentado miles de trabajadores para acceder a este tipo de apoyos.

Además de la nueva licencia, el acuerdo contempla la simplificación de trámites relacionados con los Acuerdos Presidenciales 529 y 754, así como la protección contemplada en el artículo 67 por cambio de actividad, procesos que históricamente han sido señalados por su lentitud y burocracia.

Aunque la autoridad educativa presentó el convenio como un fortalecimiento al bienestar del magisterio, la realidad es que estas facilidades llegan después de años en los que docentes con enfermedades graves han tenido que enfrentar trámites engorrosos, demoras y obstáculos administrativos en momentos críticos de salud.

La digitalización de estos procesos a través del Sistema Integral de Información Educativa (SIIE) busca reducir tiempos y facilitar solicitudes, pero el reto será garantizar que el beneficio se aplique de manera ágil en todas las regiones del estado, especialmente en zonas donde persisten deficiencias tecnológicas y administrativas.

En el mismo evento también se entregaron 28 nombramientos a personal de asistencia y apoyo a la educación, cifra que resulta limitada frente a las necesidades operativas del sistema educativo estatal, donde en distintos planteles persisten carencias de personal administrativo y de apoyo.

Si bien el convenio abre una puerta para mejorar las condiciones laborales del personal educativo, especialistas y trabajadores coinciden en que el verdadero desafío será traducir estos anuncios en soluciones reales y oportunas, sin que queden solo en acuerdos administrativos o medidas de alcance reducido.

La nueva licencia médica especial representa una respuesta a una necesidad legítima del magisterio tamaulipeco, pero también evidencia que muchos de estos derechos llegan tarde, en un contexto donde maestros y trabajadores aún enfrentan pendientes en materia de atención médica, cobertura laboral y agilidad en sus prestaciones.