Llega a Tampico la primera convención numismática con piezas históricas del siglo XIX

La muestra también incluye cheques de instituciones como el Banco de Tamaulipas, el Banco Nacional de México (sucursal Tampico) y el Banco Mercantil S.A. de 1946; además de medallas originales y bonos emitidos entre 1903 y 1907.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por primera vez, la ciudad será sede de “Numistam”, la primera convención numismática en el estado, un evento de acceso gratuito que busca acercar la historia monetaria al público y fortalecer la difusión cultural.

Gabriel Hernández González, representante del Club Numismático de Tamaulipas, informó que se espera la asistencia de la presidenta municipal, Mónica Villarreal, así como de Ramón Cholico, presidente del club a nivel estatal, durante la inauguración.

Como parte central, se presentará la exposición temporal Capital Numismático de Tampico, que incluye piezas originales del siglo XIX, entre ellas documentos de una casa mercantil fundada en 1826, así como correspondencia bancaria histórica.

“Correspondencia del 23 de marzo de 1911 al presidente del Consejo de Administración del Banco de Tamaulipas, Ángel Sainz Trápaga; el tema eran inversiones del banco y aquí toda pieza debidamente explicada”

Entre las piezas más llamativas se encuentra un billete de 5 pesos fechado el 21 de enero de 1913, con la imagen de Guadalupe Obregón, hija de Guillermo Obregón, quien fuera presidente del Banco de Tamaulipas.

“Este billete es de 5 pesos, viene firmado por integrantes del Consejo de Administración. La niña que aparece aquí se llamó Guadalupe Obregón, hija de don Guillermo Obregón”

La muestra también incluye cheques de instituciones como el Banco de Tamaulipas, el Banco Nacional de México (sucursal Tampico) y el Banco Mercantil S.A. de 1946; además de medallas originales y bonos emitidos entre 1903 y 1907.

El evento se realizará este sábado 25 y domingo 26 de abril en Degas Plaza Hijas de Tampico, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, con la participación de coleccionistas y especialistas de distintas ciudades del país.

El programa contempla conferencias especializadas: el sábado a las 12:00 horas, César Herrera abordará la creación de monedas conmemorativas, mientras que a las 17:00 horas José Pinto expondrá sobre filatelia.

Para el domingo, Alejandro Díaz Montes de Oca, de la Casa de Moneda, participará al mediodía y por la tarde, Ramón Cholico ofrecerá una charla sobre la evolución de la moneda de un peso en México.

Se prevé la asistencia de exponentes provenientes de Monterrey, Reynosa, Saltillo, Mérida, Puebla, San Luis Potosí y otras ciudades, consolidando a este encuentro como un punto de referencia para coleccionistas y aficionados.