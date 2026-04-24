México rompe récord turístico en 2026: crece llegada de visitantes 9.3%

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “México está de moda”, al destacar el crecimiento en la llegada de visitantes internacionales durante el primer bimestre de 2026.
Entre enero y febrero arribaron al país 16.9 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 9.3% respecto al mismo periodo de 2025.
En el mismo lapso, la llegada de turistas internacionales alcanzó un récord histórico de 8.17 millones, con un crecimiento de 6.5%.
La mandataria atribuyó estos resultados a la percepción positiva que México mantiene a nivel global, lo que ha impulsado su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos.
“Cada vez llegan más turistas, por eso decimos que México está de moda”, afirmó.