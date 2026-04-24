México rompe récord turístico en 2026: crece llegada de visitantes 9.3%

La mandataria atribuyó estos resultados a la percepción positiva que México mantiene a nivel global.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “México está de moda”, al destacar el crecimiento en la llegada de visitantes internacionales durante el primer bimestre de 2026.

Entre enero y febrero arribaron al país 16.9 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 9.3% respecto al mismo periodo de 2025.

En el mismo lapso, la llegada de turistas internacionales alcanzó un récord histórico de 8.17 millones, con un crecimiento de 6.5%.

La mandataria atribuyó estos resultados a la percepción positiva que México mantiene a nivel global, lo que ha impulsado su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos.

“Cada vez llegan más turistas, por eso decimos que México está de moda”, afirmó.