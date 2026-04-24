Primer Simulacro Nacional 2026 tendrá alertas en celulares de Tamaulipas: PC

Exhortan a la ciudadanía a no alarmarse y a tomar este ejercicio con seriedad, ya que forma parte de las estrategias de preparación ante situaciones de riesgo.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

El próximo 6 de mayo a las 11:00 de la mañana, México llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional de este 2026, el cual, incluirá (al igual que el segundo simulacro del 2025) el envío masivo de alertas directamente a teléfonos celulares como parte del fortalecimiento del sistema de prevención ante emergencias.

De acuerdo con información difundida por Protección Civil Tamaulipas, la población recibirá en sus dispositivos móviles una alerta audible acompañada de un mensaje en pantalla con la palabra “Simulacro”, con el objetivo de probar la funcionalidad del sistema de alertamiento nacional.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a no alarmarse y a tomar este ejercicio con seriedad, ya que forma parte de las estrategias de preparación ante situaciones de riesgo.

El aviso que aparecerá en los celulares indicará claramente que se trata de un simulacro, señalando que es un mensaje de prueba del sistema de alertas del Gobierno de México, lo que permitirá evaluar la capacidad de respuesta tecnológica y social ante una eventual emergencia real.

Además, se informó que como parte de este ejercicio nacional, los usuarios deberán mantener sus equipos encendidos, con señal y actualizados, a fin de garantizar la correcta recepción del mensaje.

También se invitó a la población, empresas e instituciones a registrar sus inmuebles en la plataforma oficial habilitada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el propósito de participar de manera más organizada en este simulacro.

El evento es coordinado a nivel nacional por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), instancia que busca reforzar la cultura de la prevención en todo el país.

Bajo el lema “La prevención es nuestra fuerza”, este ejercicio contempla la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno, así como del sector privado y la sociedad en general.

Las autoridades reiteraron que este tipo de simulacros son fundamentales para medir tiempos de reacción, detectar fallas en los protocolos y fomentar una mayor conciencia ciudadana ante fenómenos naturales o situaciones de emergencia.

En Tamaulipas, PC hizo un llamado a la población para participar activamente y no ignorar la alerta, recordando que estos ejercicios pueden marcar la diferencia en escenarios reales donde la rapidez de respuesta es clave para salvar vidas.