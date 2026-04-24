Transitorios de Pemex demandan plazas definitivas

En rueda de prensa, detalló que algunos trabajadores transitorios no se animan a unirse a la exigencia por temor a las represalias.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Trabajadores transitorios de Petróleos Mexicanos exigieron la base laboral tras décadas de espera.

Algunos empleados acumulan más de 30 años de antigüedad sin una plaza definitiva, por lo que demandaron justicia contractual a la paraestatal.

“Estamos pidiendo la planta para trabajadores transitorios, algunos compañeros tienen más de 30 años de antigüedad, somos gente de diversas secciones del país”, declaró el presidente del Grupo Petroleros Transitorios Unidos por la Basificación, Juan Carlos Jaramillo Gil.

En rueda de prensa, detalló que algunos trabajadores transitorios no se animan a unirse a la exigencia por temor a las represalias.

Detalló que a la fecha se han sumado a petroleros transitorios 126 trabajadores de las diferentes secciones.

“Hablamos de trabajadores que tienen hasta 30 años como transitorios y lamentablemente el subdirector de relaciones laborales me argumentó que las basificaciones todavía no comienzan, supuestamente se tiene pensado para mediados de junio”.

Juan Carlos Jaramillo, añadió que a través de los sindicatos se ha logrado la base de varias personas, pero que no tienen la antigüedad de ellos.

Reveló que el nuevo sindicato denominado Petromex, ya los invitó a participar en una caminata el 1 de Mayo en protesta porque no han sido beneficiados con la basificación en Pemex.

Al no tener base, los transitorios no tienen acceso a la atención médica, por lo que es una de las principales exigencias.