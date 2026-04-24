Traslada Blanca Guzmán beneficios a Estación Colonia

Por instrucciones del alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, se llevó a cabo la mesa de atención de programas sociales, beneficiando a familias de este sector

Por. Benigno Solís

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La secretaria de Bienestar Social de Altamira, Blanca Guzmán Hinojosa, encabezó la Mesa de Atención de Programas Sociales realizada en Estación Colonia, con el objetivo de acercar apoyos y servicios a las familias de esta comunidad.

Durante la jornada, diversas dependencias brindaron atención directa a la ciudadanía, facilitando el acceso a programas sociales y dando respuesta a las principales necesidades de los habitantes.

En su mensaje, Guzmán Hinojosa destacó la importancia de llevar estos beneficios hasta las comunidades: “Ver a tantas familias recibiendo respuesta directa, es la prueba de que, cuando se trabaja de corazón, los resultados se sienten”.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado de las distintas áreas del gobierno municipal que participaron en esta iniciativa, impulsada por el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez.

“Gracias a todas las dependencias que se sumaron a este esfuerzo liderado por nuestro alcalde. Nuestra meta es clara: traer las soluciones hasta la puerta de su casa. Cumplimos con Estación Colonia porque cada rincón de Altamira cuenta”, expresó.

Finalmente, reiteró el compromiso de la administración municipal de continuar trabajando en favor de la ciudadanía: “Seguimos adelante, que la transformación no se detenga”, concluyó.