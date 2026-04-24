Tribunal reactiva ley migratoria en Texas

Un fallo judicial permitió la entrada en vigor de la polémica ley SB4, que otorga facultades a policías estatales para detener a migrantes, en medio de un conflicto legal con el gobierno federal.

Por. Staff

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos permitió este viernes la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, una legislación que faculta a autoridades estatales para detener a personas sospechosas de encontrarse de manera irregular en el país, en medio de una disputa jurídica de alto nivel.

La norma, aprobada en 2023 por la legislatura texana, había permanecido suspendida tras la presentación de múltiples demandas por parte de organizaciones civiles y del propio gobierno federal, que cuestionan su constitucionalidad.

El fallo judicial abre la puerta a su aplicación temporal, aunque el caso continúa en litigio y podría escalar nuevamente hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, instancia que ya ha intervenido previamente en el proceso.

De acuerdo con el contenido de la ley, policías estatales y locales podrán detener a personas bajo sospecha de ingreso irregular, mientras que jueces estatales tendrían la facultad de ordenar su salida del país, un punto que ha generado fuertes críticas por invadir competencias federales.

Especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la medida podría derivar en detenciones arbitrarias y discriminación, al tiempo que el gobierno federal sostiene que la política migratoria es una atribución exclusiva de la federación.

El desarrollo del caso mantiene en tensión el debate sobre el alcance de las facultades estatales en materia migratoria en Estados Unidos, particularmente en estados fronterizos con México.