¿Yogur griego o Kéfir? La elección que puede transformar tu salud digestiva

Conoce las diferencias entre yogurt griego y kéfir, sus beneficios y cuál elegir según tu salud digestiva, proteína y objetivos nutricionales.

MÉXICO.- Elegir comida saludable no siempre es tan simple como parece. En el caso de los productos fermentados, la duda es frecuente: ¿conviene más el yogurt griego o el kéfir? Ambos se asocian con beneficios digestivos, pero sus propiedades no son iguales.

Conocer sus diferencias permite tomar decisiones más informadas según las necesidades del organismo, ya sea mejorar la digestión, aumentar la ingesta de proteína o fortalecer la microbiota intestinal.

¿Qué es el yogurt griego y por qué es alto en proteína?

El yogurt griego es un lácteo fermentado que se obtiene al filtrar el yogur tradicional para retirar parte del suero. Este proceso da como resultado una textura más espesa y una mayor concentración de nutrientes, en especial proteína.

De acuerdo con Mayo Clinic, el yogur contiene probióticos, que son microorganismos vivos capaces de contribuir al equilibrio de las bacterias intestinales. Este equilibrio resulta clave para la digestión y el sistema inmunológico.

Gracias a su perfil nutricional, el yogurt griego puede:

Favorecer la sensación de saciedad

Apoyar el mantenimiento y desarrollo muscular

Contribuir al control del peso corporal

Contiene casi el doble de proteína que el yogur convencional. Por ello, se integra con frecuencia en dietas enfocadas en mejorar la nutrición o apoyar la actividad física.

¿Qué es el kéfir y por qué tiene más probióticos que el yogurt?

El kéfir es una bebida fermentada que se produce a partir de los llamados “granos de kéfir”, una mezcla natural de bacterias y levaduras. Esta combinación genera una fermentación más compleja que la del yogurt.

Según Mayo Clinic, el kéfir destaca por su contenido de probióticos, los cuales pueden beneficiar la salud digestiva.

A diferencia del yogurt, el kéfir:

Contiene entre 30 y 50 tipos de microorganismos

Incluye levaduras, además de bacterias buenas

Tiene menor cantidad de lactosa, lo que facilita su digestión en algunas personas

El National Center for Complementary and Integrative Health señala que los probióticos pueden ayudar a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, aunque sus efectos varían según el tipo y la cantidad consumida.

Especialistas indican que el kéfir puede favorecer una mayor diversidad de bacterias intestinales y estimular la producción de compuestos beneficiosos para el colon, como los ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos ayudan a mantener la salud del sistema digestivo.

Diferencias clave entre yogurt griego y kéfir

Aunque ambos son alimentos fermentados, presentan diferencias claras que influyen en sus beneficios:

Fermentación

Yogurt griego: utiliza bacterias específicas

Kéfir: combina bacterias y levaduras, lo que genera una fermentación más diversa

Contenido nutricional

Yogurt griego: mayor cantidad de proteína

Kéfir: mayor diversidad de probióticos

Digestión

Yogurt: más espeso y saciante

Kéfir: más ligero y de digestión más sencilla

La Organización Mundial de la Salud señala que los alimentos fermentados pueden formar parte de una dieta saludable y contribuir al bienestar digestivo, siempre que se integren dentro de una alimentación equilibrada.

Kéfir vs yogurt griego: ¿cuál es mejor para la digestión y la microbiota?

No existe una respuesta única, ya que ambos alimentos ofrecen beneficios distintos.

El yogurt griego aporta probióticos que ayudan a mantener el equilibrio intestinal. Por su parte, el kéfir destaca por su capacidad para enriquecer la microbiota debido a la mayor variedad de microorganismos que contiene.

De acuerdo con Mayo Clinic, los probióticos pueden contribuir a:

Mejorar la digestión

Disminuir molestias gastrointestinales

Apoyar la función del sistema inmunológico

El National Center for Complementary and Integrative Health indica que algunos probióticos pueden ser útiles en ciertos trastornos digestivos, aunque su efecto depende de cada persona.

¿Cuál deberías elegir según tus objetivos: bajar de peso, mejorar digestión o ganar músculo?

La elección depende del objetivo nutricional:

Para aumentar masa muscular o prolongar la saciedad

El yogurt griego resulta más adecuado por su alto contenido de proteína.

Para mejorar la digestión o la microbiota intestinal

El kéfir puede ser una mejor opción debido a su mayor diversidad de probióticos.

Para un enfoque equilibrado

Especialistas en nutrición recomiendan incluir ambos alimentos de forma alternada dentro de una dieta variada.

El yogurt griego y el kéfir son alimentos fermentados con beneficios distintos. El primero destaca por su aporte de proteína y su capacidad para generar saciedad, mientras que el segundo sobresale por su riqueza en probióticos y su impacto en la microbiota intestinal.

Integrarlos en la alimentación diaria puede contribuir al bienestar digestivo y nutricional, siempre que se consideren las necesidades individuales y el contexto general de la dieta.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR