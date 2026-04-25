Advierten consecuencias legales por reto viral que simula amenaza a escuelas

El reto, difundido principalmente en TikTok, invita a estudiantes a escribir mensajes anónimos simulando situaciones de riesgo dentro de las escuelas, con el objetivo de causar temor entre la comunidad escolar.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, lanzó una advertencia ante la circulación de un reto viral en redes sociales que promueve la creación de amenazas falsas en planteles educativos, lo que puede generar pánico y movilización de cuerpos de seguridad.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de prácticas no deben tomarse a la ligera, ya que pueden detonar protocolos de emergencia y suspensiones de clases, además de implicar consecuencias legales para quienes participen.

“Esto no es una broma. Un mensaje falso puede provocar una emergencia real y consecuencias legales”, alertó la corporación.

El reto, difundido principalmente en TikTok, invita a estudiantes a escribir mensajes anónimos simulando situaciones de riesgo dentro de las escuelas, con el objetivo de causar temor entre la comunidad escolar.

Ante esta situación, la Guardia Estatal Cibernética exhortó a la población a no participar ni difundir este tipo de contenidos, así como reportarlos de inmediato a las autoridades correspondientes.

“No participes, no lo difundas y repórtalo; es importante avisar también a la escuela para evitar situaciones de riesgo”

Asimismo, hizo un llamado a madres y padres de familia para dialogar con sus hijas e hijos sobre los peligros de este tipo de retos virales, que lejos de ser inofensivos, pueden tener repercusiones graves.

Para orientación y apoyo, la Guardia Estatal Cibernética puso a disposición el número telefónico 834 318 62 32, extensión 16099.

Las autoridades insistieron en que la prevención y la comunicación familiar son clave para evitar que este tipo de conductas escalen y pongan en riesgo la seguridad en los planteles educativos.