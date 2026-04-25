Arrecian am€nazas falsas en escuelas

Mensajes sobre supuestos tiroteos en planteles han generado temor, ausentismo y operativos de seguridad en varios municipio.

Por Staff

Expreso-La Razón

Tras la difusión de amenazas digitales y mensajes en planteles sobre posibles tiroteos, elementos de la Guarida Estatal realizaron más revisiones preventivas en escuelas de Tamaulipas.

Las supervisiones se efectuaron en planteles de Altamira y Ciudad Madero, en el sur del estado.

La Vocería de Seguridad informó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado atendió al menos 10 reportes falsos en Matamoros, Reynosa y Altamira.

La dependencia señaló que este viernes, como parte del operativo, hubo presencia en la mayoría de los municipios.

«En planteles ubicados en Altamira y Ciudad Madero, se llevaron a cabo recorridos de supervisión, así como revisiones preventivas en apego a los protocolos establecidos dentro del operativo ‘Escuela Segura’, en coordinación con autoridades educativas», indicó.

Asimismo, aseguró que no se detectaron riesgos ni indicios que representen alguna amenaza para estudiantes, personal docente o administrativo.

Los mensajes comenzaron a aparecer desde el lunes en baños escolares, generando temor en la comunidad educativa.

Autoridades atribuyen estos hechos a un reto viral en TikTok y a una tendencia en escuelas de Latinoamérica.

En municipios como Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y Altamira, padres de familia, docentes y estudiantes han enfrentado jornadas de incertidumbre ante presuntos avisos de balaceras que, aunque no se han concretado, han obligado a activar operativos de seguridad y han provocado ausentismo masivo.

En Ciudad Victoria, el caso que más inquietud generó ocurrió en el Colegio Antonio Repiso, donde apareció escrita la palabra “tiroteo” en uno de los baños. La alerta del mensaje se difundió rápidamente entre padres y grupos escolares, desatando preocupación inmediata.

Aunque la escuela decidió mantener actividades normales, reforzó sus protocolos internos con revisión de mochilas, supervisión de casilleros y exhortos a los padres para revisar pertenencias desde casa.

El reto viral conocido como “Mañana tiroteo”, difundido principalmente en redes sociales como TikTok, consiste en escribir amenazas de balaceras en baños escolares para generar miedo, provocar la suspensión de clases y viralizar la reacción de estudiantes y autoridades.

En Tamaulipas, el temor ha provocado ausentismo y creciente preocupación en las comunidades escolares, lo que ha obligado a reforzar medidas preventivas.

Autoridades educativas y de seguridad advierten que este fenómeno no puede considerarse

simple travesura, ya que se investiga como intimidación pública, debido al pánico que genera y al despliegue de recursos que implica.

En México, las sanciones van desde suspensiones hasta expulsiones, mientras que en otros países las consecuencias incluyen procesos judiciales y multas económicas.

En Argentina, fiscalías ya abrieron investigaciones por amenazas falsas, mientras que en Estados Unidos y Europa este tipo de casos puede derivar en procesos penales por terrorismo escolar.

La preocupación crece porque muchos adolescentes replican estas amenazas sin dimensionar el daño emocional y operativo que provocan en estudiantes, docentes y familias.