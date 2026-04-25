Catean predio en Matamoros y aseguran equipo para manejo ilegal de combustible

Las autoridades aseguraron dos pipas, 13 contenedores tipo frac tank, ocho bombas de trasvase, cinco tanques de almacenamiento y un remolque tipo caja seca.

Por Perla Reséndez

Expreso – La Razón

Elementos de seguridad federales y estatales llevaron a cabo un nuevo cateo a un inmueble en Matamoros, que presuntamente era utilizado por grupos criminales para el tráfico de combustible.

El operativo, que forma parte de la estrategia contra el robo de combustible en Tamaulipas, se realizó en un predio ubicado en las inmediaciones del ejido Progreso Agrario, sobre la carretera Valle Hermoso–Puente Internacional “Los Indios”, en este municipio.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos pipas, 13 contenedores tipo frac tank, ocho bombas de trasvase, cinco tanques de almacenamiento y un remolque tipo caja seca.

El operativo fue posible gracias a labores de inteligencia e intercambio de información entre células especializadas de la Fiscalía estatal, la Secretaría de Marina y otras dependencias de seguridad.

El sitio presuntamente era utilizado para el mercado ilícito de combustibles (MIC) y funcionaba como centro de concentración, almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilegal.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente. En esta ocasión no se reportaron personas detenidas.