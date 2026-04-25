Celebra DIF Tampico el valor de la unión en el gran evento «DIFZANIA: Mi Familia, Mis Héroes»

Se reconoció la visión y el fortalecimiento a los programas y acciones de integración familiar que promueve la Dra. María de Villarreal, Presidenta del DIF Tamaulipas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un extraordinario ambiente reinó este sábado durante la celebración de «DIFZANIA: Mi familia, mis héroes», un evento diseñado para rendir homenaje a la familia, el cual fue presidido por la titular del Sistema DIF Tampico, Dra. Luz Adriana Villarreal Anaya.

En el evento efectuado en el Centro de Fortalecimiento Familiar, la titular del organismo destacó que es en el núcleo familiar donde se siembran los valores fundamentales que rigen el comportamiento y la integridad de los ciudadanos a lo largo de su vida.

«Cuando una familia es fuerte, construimos una sociedad más humana, solidaria y llena de esperanza», subrayó.

Villarreal Anaya reconoció la visión y el fortalecimiento a los programas y acciones de integración familiar que promueve la Dra. María de Villarreal, Presidenta del DIF Tamaulipas.

Precisó que DIFZANIA se llevó a cabo de manera simultánea en los 43 municipios tamaulipecos con la participación de diversas dependencias e instituciones, a través de stands informativos y dinámicas de juegos.

Esta colaboración permitió que niñas, niños, jóvenes y adultos mayores disfrutaran de una experiencia integral, lúdica y educativa.

DIFZANIA Tampico contó con circuitos de juegos, módulos de aprendizaje y áreas de convivencia, fomentando así, los lazos afectivos y el sano esparcimiento.

Villarreal Anaya agradeció la participación activa de las cientos de familias que reafirmaron su papel como héroes diarios.

El acto contó con la presencia también de la Subdirectora del Centro de Fortalecimiento Familiar, Emma Graciela Delgado Salazar; la Subdirectora de Centro de Fortalecimiento Familiar, Keyla Doria Betancourt; y la titular de la Procuraduría del Menor, la Mujer y la Familia, Dulce Imelda Marcial Cruz.