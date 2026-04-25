Choque entre motociclista y ciclista deja tres heridos en Ciudad Victoria

El percance se registró cuando la pareja circulaba en su motocicleta en dirección de sur a norte sobre la avenida Carlos Adrián Avilés, llevando la preferencia de paso.

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Dos motociclistas —un hombre y una mujer que viajaban en pareja— resultaron heridos, al igual que un ciclista de la tercera edad, durante un accidente vial ocurrido el sábado sobre la avenida Carlos Adrián Avilés, cerca de la colonia Moderna.

El percance se registró cuando la pareja circulaba en su motocicleta en dirección de sur a norte sobre la avenida Carlos Adrián Avilés, llevando la preferencia de paso.

Lamentablemente, en sentido contrario a su circulación (de norte a sur), se desplazaba un ciclista de aproximadamente 70 años, quien se dirigía a su centro de trabajo rumbo a la carretera a Soto la Marina. En una maniobra, intentó cruzar hacia el camellón central al llegar a una pendiente.

De acuerdo con testigos, el conductor de la motocicleta no alcanzó a reaccionar a tiempo e impactó contra la bicicleta, lo que provocó que los tres involucrados salieran proyectados sobre el pavimento.

Vecinos del sector fueron los primeros en percatarse del siniestro y solicitaron auxilio a los cuerpos de emergencia.

Minutos después, encontraron a la joven mujer deambulando por la calle, ensangrentada y con lesiones en brazos y piernas.

“Ella caminaba de un lado a otro pidiendo que la llevaramos a un ‘Simi’. No reaccionaba; le dijimos que no podíamos hacer eso hasta que llegara la ambulancia”, relató una habitante de la colonia, sorprendida por la reacción de la joven.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la mujer, quien fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario.

Momentos antes, su pareja —quien conducía la motocicleta— había sido llevado de emergencia al Hospital General, donde quedó internado con heridas de gravedad en el cráneo.

El ciclista, también de aproximadamente 70 años, resultó con lesiones de consideración en la región craneal, así como en brazos y piernas, por lo que fue canalizado para recibir atención médica.

Por su parte, oficiales de Tránsito municipal realizaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y, ante la gravedad del caso, dieron parte al Ministerio Público para las diligencias legales pertinentes.