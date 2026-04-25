¿Cuántos años podría pasar en prisión Erika María “N” por el feminicidio de su nuera, Carolina Flores?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se encuentra tras la pista de la mujer de 63 años vinculada a este mediático crimen

Tras el mediático feminicidio de la ex reina de belleza, Carolina Flores, miles de internautas se han cuestionado cuántos años podría pasar en prisión la suegra de la joven de 27 años, Erika María “N”, quien quedó exhibida en video como la autora de este crimen y quien se encuentra prófuga de la justicia, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que indican las leyes de la Ciudad de México al respecto.

El mediático crimen de la ex reina de belleza originaria de Baja California, Carolina Flores, ocurrió el pasado 15 de abril en su domicilio ubicado en la colonia Polanco III Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y como se dijo antes, quedó documentado en video que fue su suegra, Erika María “N”, la autora de dicho crimen, el cual, cometió “porque la hizo enojar”, como aseguró en dicha grabación.

Erika María “N” se dio a la fuga después de asesinar a su nuera, Carolina Flores

Pese a que el asesinato de Carolina Flores ocurrió el 15 de abril fue hasta el día siguiente cuando su pareja, Alejandro Sánchez, acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a presentar una denuncia en contra de su madre, Erika María “N” de 63 años, quien luego de cometer el crimen se dio a la fuga sin que hasta ahora se sepa de su paradero.

Cabe mencionar que, Alejandro Sánchez habría decidido esperar a realizar la denuncia por priorizar el cuidado de su bebé de tan solo 8 meses de edad pues así se lo manifestó a su suegra, Reyna Gómez Molina, quien lo reveló durante una entrevista para un programa de Univisión donde también mencionó que se ofreció a cuidar del menor en caso de que el yerno sea requerido por la justicia, lo cual, hasta ahora, no ha ocurrido, por lo que el pequeño permanece bajo su cuidado.

¿Cuántos años podría pasar en prisión Erika María “N” por el feminicidio de Carolina Flores?

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la muerte de Carolina Flores está siendo investigada bajo el protocolo de Feminicidio y como se mencionó antes, Erika María “N”, quedó exhibida en un video como la probable responsable de dicho crimen por lo que ya es buscada para que pueda enfrentar a la justicia por su probable participación en la comisión del referido delito.

En el Artículo 148 Bis del Código Penal de la Ciudad de México se indica que, quien sea encontrado responsable de cometer el delito de Feminicidio, será acreedor a una condena en prisión de entre treinta y cinco a setenta años en prisión.

Con información de El Heraldo de México