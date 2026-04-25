Ecosistema lagunario de Tampico muestra señales de recuperación tras sequía

Durante las jornadas se recolectaron más de 170 muestras en al menos 17 puntos, lo que permitió analizar las condiciones actuales del ecosistema

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Autoridades ambientales reportaron avances en la recuperación del sistema lagunario de Tampico, luego del monitoreo realizado en coordinación con el Instituto de Ecología, donde se detectó el regreso de vegetación clave y mayor presencia de fauna.

La directora de Ecología, Yahaira Cruz Aguilar, informó que los recorridos incluyeron puntos estratégicos como la Laguna del Chairel, Vega Escondida y el Río Tamesí, con el objetivo de evaluar los efectos de la sequía registrada en 2024.

Durante las jornadas se recolectaron más de 170 muestras en al menos 17 puntos, lo que permitió analizar las condiciones actuales del ecosistema, con énfasis en la regeneración de la vegetación y posibles afectaciones ambientales.

Entre los resultados preliminares destaca la recuperación del tular en zonas donde había desaparecido, observándose nuevamente su crecimiento, lo que refleja un proceso favorable de restauración natural.

Además, se identificó una mayor diversidad de fauna, particularmente aves acuáticas como distintas especies de garzas que no eran comunes en la zona, lo que se considera un indicador positivo del equilibrio ecológico.

Se prevé que los resultados finales del estudio se den a conocer en octubre, una vez concluido el análisis integral de las muestras.