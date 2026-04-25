El Clausura 2026 de la Liga MX llega a su jornada 17, en donde se definirán los puestos para la Fiesta Grande

El Clausura 2026 de la Liga MX llega a su jornada 17, en donde se definirán los puestos para la Fiesta Grande

El Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su última jornada de temporada regular: la 17, en donde se definirán los puestos para la Liguilla.

La seguridad entre los palos que brinda el costarricense Keylor Navas a Pumas de la UNAM, y el poder goleador del venezolano Salomón Rondón que hace más temible a Pachuca acaparan el interés de fecha 17, que lideran las Chivas del Guadalajara con 35 puntos.

El equipo de Navas, segundo con 33 puntos, visita este sábado los pagos del Pachuca de Rondón, tercero con 31.

Los Pumas de la UNAM, dirigido por Efraín Suárez, llegan con la fama de mantenerse invicto cuando juega fuera de casa y el aliciente de saber que puede alcanzar el liderato con una victoria propia y la caída de Guadalajara en su partido contra los Xolos de Tijuana, noveno con 22 unidades.

El sábado 25 de abril también se jugará el partido entre América, sexto con 25 puntos, y Atlas, séptimo con 23.

El actual campeón Toluca, séptimo con 27 unidades, recibirá a León, décimo con 22, que urge ganar mantenerse en la lucha por un puesto entre los 8 mejores que jugarán la liguilla final.

La decimosexta jornada comenzará el viernes 24 de abril de 2026 con el partido entre Puebla, penúltimo con 13 enteros, y los Gallos Blancos del Querétaro, decimocuarto con 17.

Clasificación general hasta la jornada 16:

– Chivas (35 pts).

– Pumas UNAM (33 pts).

– Pachuca (31 pts).

– Cruz Azul (30 pts).

– Toluca (27 pts).

– América (25 pts).

– Atlas (23 pts).

– Tigres UANL (22 pts).

– Xolos de Tijuana (22 pts).

– León (22 pts).

Liguilla al momento:

– (1) Chivas vs (8) Tigres UANL

– (2) Pumas UNAM vs (7) Atlas

– (3) Pachuca vs (6) América

– (4) Cruz Azul vs (5) Toluca

Esta es la cartelera completa con los horarios y las opciones de transmisión para seguir las acciones de la jornada 17, última del Clausura 2026 de la Liga MX:

– Puebla vs Querétaro | Estadio Cuauhtémoc | 21:00 h | Viernes 24 de abril | Transmisión: Azteca 7, Fox One.

– Pachuca vs Pumas UNAM | Estadio Hidalgo | 17:00 h | Sábado 25 de abril | Transmisión: Fox One.

– Tigres de la UANL vs Mazatlán | Estadio Universitario | 17:00 h | Sábado 25 de abril | Transmisión: Azteca 7, Fox One.

– Toluca vs León | Estadio Nemesio Diez | 19:00 h | Sábado 25 de abril | Transmisión: Azteca 7, Fox One.

– Chivas vs Xolos de Tijuana | Estadio Akron | 19:06 h | Sábado 25 de abril | Transmisión: Amazon Prime.

– América vs Atlas | Estadio Banorte | 21:00 h | Sábado 25 de abril | Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX.

– Juárez FC vs Atletico de San Luis | Estadio Olímpico Benito Juárez | 21:00 h | Sábado 25 de abril | Transmisión: Canal 7, FOX One.

– Santos Laguna vs Rayados | Estadio TSM Corona | 17:00 h | Domingo 26 de abril | Transmisión: Canal 5, TUDN, ESPN, ViX, Disney+.

– Cruz Azul vs Necaxa | Estadio Banorte | 19:00 h | Domingo 26 de abril | Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX.

Con información de López Doriga