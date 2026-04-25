Empresarios impulsan rescate del Centro Histórico de Tampico

El edificio histórico, ubicado sobre la calle Héroe de Nacozari y distinguido por su fachada amarilla frente a la plaza Hijas de Tampico, se perfila ahora como un punto de encuentro cultural y artístico

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El rescate del Centro Histórico de Tampico no puede frenarse.

Empresarios del sur de Tamaulipas expresaron que mantener la inversión en el patrimonio edificado es clave para detonar desarrollo económico, turismo y arraigo cultural en la región.

En el marco de la primera convención numismática del estado, realizada en el puerto, el presidente del Consejo Empresarial de Ciudad Madero, Felipe Olvera Ramírez, indicó que el sector privado ha insistido en preservar los inmuebles históricos como parte de una estrategia de crecimiento.

“En el tema empresarial siempre pugnando por la inversión, hemos pugnado por rescatar el patrimonio edificado de nuestra zona, que es la más importante de todo el estado. Acciones como esta, como la que está haciendo Gabriel de rescatar este edificio y dejarlo como está, obviamente habla del amor por la ciudad”

Acompañado por el empresario Gabriel Hernández González, dijo que los avances en la rehabilitación del primer cuadro de la ciudad no son casualidad, sino resultado de una coordinación entre gobierno e iniciativa privada.

“Esta intervención de la iniciativa privada viene detrás de la inversión pública; si no hubiéramos tenido los proyectos estratégicos, obviamente no hay iniciativa de inversión. Esto es punta de lanza y estimula que sigamos con el rescate e inversión del Centro Histórico”

Por su parte, Hernández González, director de Degas, explicó que el inmueble intervenido cuenta con una historia que se remonta a 1920, cuando funcionó como “Cuartos El Parador” y posteriormente como gasolinera.

“Ubicados justo al pie de lo que fuera uno de los brazos del río Pánuco que se secó, la plaza Hijas de Tampico, ahora esta plaza que une a la Aduana con la Plaza de la Libertad, aquí estamos parados”

El edificio histórico, ubicado sobre la calle Héroe de Nacozari y distinguido por su fachada amarilla frente a la plaza Hijas de Tampico, se perfila ahora como un punto de encuentro cultural y artístico, con proyección no solo regional, sino nacional e internacional.