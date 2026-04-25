«Estado actual de visas H-2b y su impacto en mexicanos»

COLUMNA OPINIÓN ECONÓMICA Y MIGRATORIA / DR. JORGE A. LERA MEJÍA

La evidencia disponible al 22 de abril de 2026, muestra que la preocupación difundida al 7 de enero del presente, sobre una reducción cercana al 50% de las visas H-2B suplementarias no terminó consolidándose en los hechos regulatorios definitivos, aunque sí reveló un entorno de alta incertidumbre normativa y operativa para empleadores y trabajadores temporales. (www.newsweek.com/trump-administration-halves-h-2b-work-visas-numbers-11321707)

El marco vigente mantiene el límite legal anual de 66,000 visas H-2B y, adicionalmente, la administración federal terminó habilitando hasta 64,716 visas suplementarias para el año fiscal 2026, cifra muy similar a la de ejercicios recientes.

*Estado actual*

El programa H-2B permite contratar trabajadores temporales no agrícolas para actividades estacionales o de corta duración cuando los empleadores estadounidenses demuestran que no cuentan con suficiente mano de obra local para cubrir esas vacantes.

Los sectores más vinculados con este programa incluyen hostelería, turismo, restaurantes, jardinería, mantenimiento, recreación y otros servicios intensivos en mano de obra temporal.

La nota difundida el 7 de enero de 2026 partía de una preocupación real: el anuncio inicial de liberar solo 35,000 visas suplementarias, en contraste con las 64,716 suplementarias autorizadas en 2024 y 2025.

De haberse mantenido ese primer parámetro, el ajuste habría implicado una reducción cercana a la mitad en la válvula discrecional que utilizan las agencias federales para responder a escasez de mano de obra en temporada alta.

Sin embargo, la evolución posterior de la política pública modificó sustancialmente ese escenario. La regulación y los anuncios posteriores confirmaron que para el año fiscal 2026 se autorizaron hasta 64,716 visas suplementarias, además del cupo regular, con lo cual el volumen máximo potencial de visas H-2B para el año volvió a ubicarse alrededor de 130,716.

Por ello, la hipótesis de un recorte permanente del 50% ya no refleja el estado actual del programa, aunque sí explica el clima de incertidumbre que se generó entre empleadores y trabajadores al inicio del año.

*Situación operativa hacia el verano de 2026*

La situación para la temporada de verano sigue siendo apretada. El cupo regular de 33,000 visas para la segunda mitad del año fiscal, destinado a empleos con inicio entre abril y septiembre de 2026, se agotó anticipadamente tras la recepción masiva de solicitudes hasta el 10 de marzo de 2026.

Esto significa que nuevos empleadores o peticiones tardías dependen en gran medida de los bloques suplementarios y de su calendarización por fecha de inicio de empleo.

USCIS informó además la apertura de bloques suplementarios para el verano, incluyendo hasta 46,226 visas adicionales para determinados periodos de inicio, combinadas con reglas diferenciadas para retornantes y para nacionales de ciertos países priorizados.

Esa estructura hace que el problema actual no sea tanto un recorte absoluto del volumen anual, sino la distribución temporal, la velocidad de agotamiento de los cupos y las exigencias administrativas para acceder a ellos.

*Principales ventajas*

Desde la perspectiva de los migrantes temporales mexicanos, el primer aspecto favorable es que la demanda estructural de mano de obra en hotelería, paisajismo, mantenimiento y servicios turísticos en Estados Unidos se mantiene fuerte, lo cual preserva oportunidades reales de empleo temporal durante el resto de 2026.

El segundo elemento positivo es que el volumen total potencial del programa sigue en niveles históricamente altos, pese al tono restrictivo de la política migratoria federal.

También existe una ventaja relativa para los trabajadores retornantes, es decir, aquellos que ya participaron en ciclos H-2B anteriores, porque varios de los cupos suplementarios priorizan experiencia previa o vínculos laborales ya establecidos.

Además, el mayor énfasis oficial en fiscalización y combate al fraude podría traducirse, si se aplica con efectividad, en mejores controles sobre reclutadores abusivos, contratos engañosos y cobros ilegales en los procesos de contratación.

*Principales desventajas*

El principal problema sigue siendo la incertidumbre. Aunque el recorte de casi 50% no se confirmó finalmente, la señal inicial alteró expectativas y mostró que la política del programa puede modificarse con poca anticipación, lo cual afecta la planeación de empleadores y trabajadores.

Esa volatilidad es especialmente costosa para los migrantes mexicanos, quienes suelen depender de calendarios precisos de reclutamiento, traslados, endeudamiento previo y compromisos familiares.

Un segundo problema es que los cupos se agotan con gran rapidez y con criterios técnicos que favorecen a empresas con mejor capacidad jurídica y administrativa.

Esto coloca en desventaja a pequeños empleadores estadounidenses que tradicionalmente contratan mexicanos, y también a trabajadores primerizos que aún no forman parte de redes de retornantes o empleadores recurrentes.

Un tercer riesgo es el aumento del fraude de intermediación. Cuando circulan noticias sobre presuntos recortes o sobre plazas escasas, proliferan falsas promesas de colocación laboral, cobros indebidos y engaños a trabajadores en México.

En consecuencia, el entorno 2026 combina disponibilidad importante de empleo con costos de acceso más altos, más competencia y mayor exposición a abusos.

*Posible solución en favor de migrantes temporales mexicanos*

La solución más viable para el resto de 2026 consiste en una estrategia binacional de colocación ordenada, protección laboral y priorización de retornantes mexicanos. En términos prácticos, ello implicaría fortalecer la coordinación entre consulados mexicanos, autoridades laborales estatales y federales, y empleadores estadounidenses con historial comprobado de contratación H-2B, para que las solicitudes entren en las primeras ventanas disponibles y se reduzca la dependencia de intermediarios informales.

*Esa estrategia debería incluir tres acciones concretas*:

Primero, construir padrones estatales y nacionales de trabajadores retornantes H-2B para facilitar su recontratación rápida y documentada.

Segundo, desarrollar campañas intensivas de información en México sobre requisitos reales, costos permitidos y alertas de fraude, especialmente en entidades expulsoras de mano de obra temporal.

Tercero, ofrecer acompañamiento técnico a empleadores estadounidenses que suelen contratar mexicanos, de modo que presenten a tiempo peticiones completas y aprovechen los cupos suplementarios antes de su agotamiento.

*A manera de conclusión*

El diagnóstico puntual es que la nota original fue pertinente como alerta, pero hoy requiere actualización sustantiva. No existe evidencia actual de que en 2026 se haya consolidado una reducción definitiva de 50% en la disponibilidad total de visas H-2B suplementarias; lo que sí existe es un esquema más incierto, segmentado y competitivo que puede restringir de hecho el acceso para ciertos trabajadores y empleadores.

Por ello, la mejor respuesta para favorecer a los migrantes temporales no agrícolas mexicanos no depende solo de ampliar el número total de visas, sino de mejorar el acceso oportuno, la transparencia del reclutamiento y la protección frente a abusos durante el resto del año.

Por Dr. Jorge A. Lera Mejía.

Especialista en Políticas Públicas Migratorias y Remesas.