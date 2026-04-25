Fatal choque de tráileres en Tula deja un operador sin vida

Un choque entre dos tráileres, seguido de una volcadura, dejó como saldo un operador sin vida y otro lesionado, en hechos ocurridos durante la madrugada de este sábado

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un choque entre dos tráileres, seguido de una volcadura, dejó como saldo un operador sin vida y otro lesionado, en hechos ocurridos durante la madrugada de este sábado sobre la carretera federal San Luis Potosí–Matamoros, en el municipio de Tula.

El reporte del percance se recibió alrededor de las 05:00 horas, a la altura del kilómetro 30, cerca del poblado Alfonso Terrones Benítez, a unos 10 minutos al poniente de la cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros informes, uno de los conductores, identificado como Armando “O”, perdió la vida de manera instantánea al volcar el tractocamión que manejaba.

La unidad, un Freightliner, impactó contra un tráiler Kenworth conducido por Sergio de Jesús “M”, quien había salido de Fresnillo, Zacatecas, con destino a Altamira, Tamaulipas, transportando concentrado de uva de exportación.

Tras el impacto, el tractocamión Freightliner volcó y cayó sobre el lado del conductor, provocando la muerte de Armando “O” debido a las múltiples fracturas sufridas.

Por su parte, cuerpos de emergencia que arribaron al sitio brindaron atención a Sergio de Jesús “M”, quien presentó diversos golpes, por lo que fue trasladado a una clínica para su valoración médica.

Elementos de la Guardia Nacional, división de caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llevó a cabo el levantamiento y traslado del cuerpo para la práctica de la necropsia de ley.