Hombre muerde a perro policía durante fuerte detención, ocurrió en EU

El Departamento de Policía de Alabama difundió el video para para desmentir versiones de supuesto abuso de fuerza

ALABAMA, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre mordió a un perro policía mientras su detención, luego de que elementos del Departamento de Policía de Alabama ordenarán al canino a someterlo, durante el pasado miércoles 22 de abril. Los hechos fueron captados por la cámara de seguridad corporal de los oficiales, quienes capturaron al arresto de David Culliver, de 46 años, residente de Sheffield. Durante el video, el canino se le abalanza a Culliver, quien responde con una mordida en su pata para evitar ser sometido y escapar de la justicia.

El video, de aproximadamente 13 minutos, fue difundido por el Departamento de Policía para desmentir versiones de abuso de fuerza, luego de que los agentes fueran enviados para ejecutar una orden de registro en la cuadra 200 de North Locust Street, en el estado de Alabama.

David Culliver fue detenido tras amenazar a policías

Culliver presuntamente se inmiscuyó en la situación y pronto tornó su comportamiento violento en contra de los agentes, incluso puso en riesgo al automovilistas tras ingresar a la carretera con el tráfico en marcha. A través de las imágenes del «agente 1», se observa a Culliver acercándose a los agentes en presunto estado de ebriedad para discutir con ellos.

Tras lanzar una serie de amenazas contra uno de los agentes, Culliver se alejó y nuevamente se aproximó a los elementos, lo que derivó en que el «agente 1″ procediera con su detención. Durante el forcejea, cuestiona en reiteradas ocasiones por qué lo arrestan.

Mordió a un canino policía en su pata

De acuerdo con las imágenes capturadas por el «oficial 2», el agente que guiaba al canino lanzó advertencias para evitar que fueran mordidos. Culliver, quien continuaba forcejeando, fue sujetado de las piernas y los brazos, momento en el que le ordenan al perro morderlo. Como respuesta, Culliver agarra la pata del perro y lo muerde de vuelta, lo que desata una serie de golpes contra su cabeza por parte de los policías.

“El incidente ha sido revisado exhaustivamente y se ha determinado que el uso de la fuerza aplicada estaba justificado”, aseguró la policía de Florencia.

David fue trasladado al Centro Médico del Norte de Alabama para recibir atención médicas por las heridas del canino y posteriormente fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Lauderdale. Actualmente tiene una fianza de 2 mil 500 dólares por los cargos de alteración del orden público, resistencia al arresto, embriaguez en público e interferencia con un perro policía.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO